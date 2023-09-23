الصومال: 13 قتيلا في انفجار وسط البلاد
التاريخ
9/23/2023 2:53:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- لقي 13 شخصاً مصرعهم وأُصيب 20 آخرون بجروح، اليوم السبت، إثر تفجير شاحنة وسط الصومال قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين، وفق ما أعلنت الشرطة.
ووفقاً لما نقلته "فرانس برس" عن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد آدن، أنه تم العثور على "جثث 13 شخصا غالبيتهم من المدنيين الذي يقطنون على مقربة من الموقع، كما أفاد بنقل نحو 20 جريحا إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن أعداد الضحايا مرشّحة للارتفاع.
وفي السياق، قتلت قوات الجيش الوطني 30 عنصراً بينهم قيادات من مليشيات الشباب الإرهابية، في عملية عسكرية جرت اليوم في منطقة شبيلو الواقعة جنوب محافظة مدغ، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
23/09/2023 20:08:41
MENAFN23092023000117011021ID1107126569
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