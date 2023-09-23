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الصومال: 13 قتيلا في انفجار وسط البلاد

9/23/2023 2:53:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا)- لقي 13 شخصاً مصرعهم وأُصيب 20 آخرون بجروح، اليوم السبت، إثر تفجير شاحنة وسط الصومال قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين، وفق ما أعلنت الشرطة.

ووفقاً لما نقلته "فرانس برس" عن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد آدن، أنه تم العثور على "جثث 13 شخصا غالبيتهم من المدنيين الذي يقطنون على مقربة من الموقع، كما أفاد بنقل نحو 20 جريحا إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن أعداد الضحايا مرشّحة للارتفاع.

وفي السياق، قتلت قوات الجيش الوطني 30 عنصراً بينهم قيادات من مليشيات الشباب الإرهابية، في عملية عسكرية جرت اليوم في منطقة شبيلو الواقعة جنوب محافظة مدغ، وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية.

--(بترا)


أ ن/أز/ هـ ح



23/09/2023 20:08:41

MENAFN23092023000117011021ID1107126569

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