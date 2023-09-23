الوحدات وشباب الأردن يعلقان مشاركتهما بدوري المحترفين لكرة القدم

الوحدات وشباب الأردن يعلقان مشاركتهما بدوري المحترفين لكرة القدم
التاريخ
9/23/2023 2:53:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- أنهى حكم لقاء الوحدات وشباب الأردن مباراتهم بعد دقائق من موعدها الرسمي، وذلك بسبب عدم نزول الفريقين على أرض الملعب التزاما باتفاق أندية المحترفين.
ونفذت الأندية اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقرراً انطلاقتها الخميس الماضي، وذلك بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر.
وكانت أندية الفيصلي والأهلي ومغير السرحان والجليل وسحاب والرمثا والحسين وشباب العقبة نفذوا الاتفاق.
وينتظر الشارع الرياضي ما سيسفر عنه الاجتماع الذي يعقده الاتحاد.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
23/09/2023 19:48:05
MENAFN23092023000117011021ID1107126568
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