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الوحدات وشباب الأردن يعلقان مشاركتهما بدوري المحترفين لكرة القدم

9/23/2023 2:53:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا)- أنهى حكم لقاء الوحدات وشباب الأردن مباراتهم بعد دقائق من موعدها الرسمي، وذلك بسبب عدم نزول الفريقين على أرض الملعب التزاما باتفاق أندية المحترفين.
ونفذت الأندية اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقرراً انطلاقتها الخميس الماضي، وذلك بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر.
وكانت أندية الفيصلي والأهلي ومغير السرحان والجليل وسحاب والرمثا والحسين وشباب العقبة نفذوا الاتفاق.
وينتظر الشارع الرياضي ما سيسفر عنه الاجتماع الذي يعقده الاتحاد.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
23/09/2023 19:48:05

MENAFN23092023000117011021ID1107126568

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