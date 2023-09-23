روسيا: ملتزمون بعدم إجراء التجارب النووية

روسيا: ملتزمون بعدم إجراء التجارب النووية
التاريخ
9/23/2023 2:53:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 23 أيلول (بترا) - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، اليوم السبت، التزام بلاده بتعليق التجارب النووية، مبينا في الوقت ذاته أن روسيا ستبقى ملتزمة بذلك في حال التزام الدول الأخرى بعدم إجراء تجارب نووية.
وقال فرشينين :"روسيا أعلنت في بداية التسعينيات تعليقا طوعيا للتجارب النووية، وهي ما تزال ملتزمة به".
وأضاف: "نعتزم مواصلة هذا التصرف بشرط أن تتصرف الدول النووية الأخرى بهذا الشكل".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
23/09/2023 19:45:04
MENAFN23092023000117011021ID1107126567
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