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روسيا: ملتزمون بعدم إجراء التجارب النووية

9/23/2023 2:53:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 23 أيلول (بترا) - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، اليوم السبت، التزام بلاده بتعليق التجارب النووية، مبينا في الوقت ذاته أن روسيا ستبقى ملتزمة بذلك في حال التزام الدول الأخرى بعدم إجراء تجارب نووية.
وقال فرشينين :"روسيا أعلنت في بداية التسعينيات تعليقا طوعيا للتجارب النووية، وهي ما تزال ملتزمة به".
وأضاف: "نعتزم مواصلة هذا التصرف بشرط أن تتصرف الدول النووية الأخرى بهذا الشكل".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
23/09/2023 19:45:04

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