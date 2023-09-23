الوطني لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر آفاق التعاون في مجال الحماية في المنطقة العربية

الوطني لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر آفاق التعاون في مجال الحماية في المنطقة العربية
التاريخ
9/23/2023 2:53:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- شارك المركز الوطني لحقوق الإنسان في المؤتمر العربي الثاني حول آفاق التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والذي انعقدت أعماله في القاهرة.
وأوضح المركز، في بيان اليوم السبت، أن المؤتمر المنعقد في القاهرة في الفترة ما بين 19 إلى 20 أيلول الحالي، ناقش أفضل التجارب والممارسات العربية في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتناول أبرز التحديات القائمة وسبل التعاون التي ستسهم في تجاوزها.
وعرضت مفوضة الحماية بالوكالة الدكتورة نهلا المومني خلال المؤتمر تجربة المركز في تنفيذ الزيارات الرصدية الميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقت، وآليات التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الداخلية وجهات إنفاذ القانون، خاصة مديرية الأمن العام، بما يضمن مزيدا من الحماية والتعزيز لحقوق هذه الفئة.
وأكد المؤتمر، في بيانه الختامي، ضرورة الاستمرار في العمل المشترك والتنسيق بين الأطراف المذكورة، بما يضمن الوصول إلى آليات مشتركة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
--(بترا)
ه ع/أز/ هـ ح
23/09/2023 19:18:21
MENAFN23092023000117011021ID1107126566
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