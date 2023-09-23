الوطني لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر آفاق التعاون في مجال الحماية في المنطقة العربية

عمان 23 أيلول (بترا)- شارك المركز الوطني لحقوق الإنسان في المؤتمر العربي الثاني حول آفاق التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والذي انعقدت أعماله في القاهرة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم السبت، أن المؤتمر المنعقد في القاهرة في الفترة ما بين 19 إلى 20 أيلول الحالي، ناقش أفضل التجارب والممارسات العربية في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتناول أبرز التحديات القائمة وسبل التعاون التي ستسهم في تجاوزها.

وعرضت مفوضة الحماية بالوكالة الدكتورة نهلا المومني خلال المؤتمر تجربة المركز في تنفيذ الزيارات الرصدية الميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقت، وآليات التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الداخلية وجهات إنفاذ القانون، خاصة مديرية الأمن العام، بما يضمن مزيدا من الحماية والتعزيز لحقوق هذه الفئة.

وأكد المؤتمر، في بيانه الختامي، ضرورة الاستمرار في العمل المشترك والتنسيق بين الأطراف المذكورة، بما يضمن الوصول إلى آليات مشتركة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

--(بترا)

ه ع/أز/ هـ ح

23/09/2023 19:18:21