الميثاق الوطنيّ يثمن ما جاء في خطاب الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

عمان 23 أيلول(بترا)-وصف حزب الميثاق الوطنيّ خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 بالأقوى بين خطابات زعماء وممثلي دول العالم؛ لما تضمن من دلالات، ورسائل واضحة تؤكد النهج الراسخ في السياسة الأردنيّة تجاه القضايا الوطنيّة، والعربيّة، والدوليّة.

وقال حزب الميثاق الوطنيّ، في بيانه الصادر عقب الاجتماع الـ 28 الذي عقده المكتب السيّاسيّ للحزب برئاسة الأمين العام الدكتور محمد المومني، اليوم السبت،إن جلالة الملك قدم أمام العالم الموقف الأردنيّ الثابت والراسخ في عدد من القضايا السيّاسيّة والأمنيّة والإنسانيّة لتشكل رؤية ثاقبة حول ما تشهده المنطقة من صراعات، وحروب، وموجات لجوء، وتغيّرات مناخيّة، والأمن الغذائي العالمي.

وأشار الحزب إلى أن جلالة الملك تحدث للعالم عن جهود الأردن في مواجهة عمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود الشماليّة مع سوريا، واستمراريّة غياب الحلّ العادل للقضية الفلسطينيّة؛ من خلال إقامة دولة فلسطينيّة مستقلة، والوصاية الهاشميّة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، و خاطب جلالته العالم بلسان الشعب الأردنيّ والأشقاء الفلسطينيين والسوريين، وضرورة تحمل المجتمع الدوليّ مسؤولياته القانونيّة، والأخلاقيّة، والإنسانيّة تجاه ما يجري في المنطقة، والعالم من تقويض لفرص السلام الشامل العادل الذي يحقق للشعب الفلسطينيّ الشقيق حقه في إقامة دولته الفلسطيّنيّة المستقلة، ومواصلة تقديم الدعم المالي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"؛ لتستمر في تقديم خدماتها التعليميّة، والصحيّة للاجئين الفلسطينيين في الدول المستضيفة لهم.

كما أشار الحزب إلى أن خطاب الملك للعالم حول الأزمة السورية، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدوليّ مسؤولياته في ظل زيادة معاناة الشعب السوريّ، وعدم قدرة الدول المستضيفة للاجئين السوريين بما فيها الأردن على مواصلة تقديم الرعاية والخدمات للاجئين، ما يستوجب على العالم الانتباه لذلك والوصول لحلول دبلوماسيّة، وسيّاسيّة تنهي زيادة أعداد اللاجئين ومآسيهم بمختلف أنحاء العالم، وتحدّ من الصراعات والحروب التي قتلت وشردت مئات الملايين من البشر.

وبيّن الحزب أن جلالة الملك تحدث بكل وضوح للعالم عن مواجهة الأردن لمحاولات تهريب المخدرات والسلاح عبر أراضيه، مؤكداً وقوف الحزب خلف جلالته، والقوات المسلحة الأردنيّة-الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة في حماية أمن واستقرار الوطن والذود عنه.

وأثنى الميثاق الوطني بالنهج الذي اتبعته مؤسسات الدولة خلال العقدين الماضيين؛ للتخفيف من أزمة المياه في ظلّ زيادة عدد السكان، وموجات اللجوء المتتالية، حيث تم تنفيذ مشروع جرّ مياه الديسي، وإعادة تأهيل شبكات للمياه في عدد من محافظات المملكة، وتنفيذ حمّلات أمنيّة؛ لوقف الاعتداءات على مصادر المياه، مما أدّى إلى خفض نسبة الفاقد المائي بنسبة تجاوزت 2 بالمئة لهذا العام، إضافة إلى مشاريعٍ أخرى لولاها لكانت الأزمة أكثر حدّة، وأشد وقعا على المجتمع.

--(بترا)

ن ن/أز/ه ح

23/09/2023 19:14:26