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إصابتان برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة

9/23/2023 2:53:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة23 أيلول (بترا)- أصيب مواطنان فلسطينيان بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت، اليوم السبت، الرصاص وقنابل الغاز المدمع تجاه مئات المواطنين الذين تظاهروا في عدة مناطق على الحدود شرقي قطاع غزة.
بدورها، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة إصابة مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
--(بترا)
أش/أز/ه ح
23/09/2023 19:09:38

MENAFN23092023000117011021ID1107126564

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