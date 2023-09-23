إصابتان برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة

إصابتان برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة
التاريخ
9/23/2023 2:53:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة23 أيلول (بترا)- أصيب مواطنان فلسطينيان بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت، اليوم السبت، الرصاص وقنابل الغاز المدمع تجاه مئات المواطنين الذين تظاهروا في عدة مناطق على الحدود شرقي قطاع غزة.
بدورها، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة إصابة مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
--(بترا)
أش/أز/ه ح
23/09/2023 19:09:38
MENAFN23092023000117011021ID1107126564
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