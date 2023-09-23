اختتام المسابقة الوطنية للأباكس والحساب الذهني

عمان 23 أيلول (بترا)- تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، اختتمت مساء أمس الجمعة، المسابقة الوطنية الثانية عشرة، للأباكس والحساب الذهني ""يو سي ماس"، بمشاركة 300 طالب وطالبة من مختلف المحافظات.

وحضر الحفل، مندوبا عن سموها، الدكتور مشهور الرفاعي، والسفير الماليزي لدى الأردن محمد نصري عبد الرحمن، والمدير العام لـ "يو سي ماس" في مجموعة "يو سي آي سي التعليمية في ماليزيا وونغ زو ينغ، ومدراء المدارس والمراكز الشريكة لـ "يو سي ماس" في الأردن وممثلو الشركات الراعية، وجمع غفير من أهالي الطلبة المتنافسين والخريجين.

وأشار المدير التنفيذي لذكاء الأردن، معتز عازر، إلى جهود سمو الأميرة سمية بنت الحسن ودعمها المتواصل للتعليم النوعي في الأردن، مشيدا بجهود أهالي الطلبة ودعمهم لأبنائهم المشاركين بالمسابقة.

وتضمن الحفل تسليم خريجي الفوج الثاني عشر شهاداتهم، وتكريم موظفي "ذكاء" ممن أتموا خمس أو عشر سنوات من العمل في الشركة، بالإضافة إلى أنشطة وعروض ترفيهية.

كما تضمن تخريج الفوج الثاني عشر من طلبة "يو سي ماس" الذين أنهوا مستويات البرنامج العشرة بنجاح.

ويتأهل الطلبة الفائزون في المسابقة لتمثيل الأردن في مسابقة "يو سي ماس" العالمية، التي ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور في كانون الأول المقبل.

يشار إلى أن "يو سي ماس" هو برنامج للطلبة بين الرابعة والثالثة عشرة عاما لتحفيز وتطوير مهاراتهم العقلية مثل التركيز، والتخيل، والتصور، الملاحظة، الاستماع والتذكر، باستخدام عمليات حسابية على الآلة الحاسبة اليدوية الصينية (الأباكس) لضمان أداء ذهني أفضل للطلبة أكاديمياً وفي شتى مناحي الحياة، ولدى "يو سي ماس" مراكز في أكثر من 80 دولة في العالم.

--(بترا)

ع س/ ن ح/ هـ ح

23/09/2023 19:07:32