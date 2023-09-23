المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب يعقد اجتماعه في عمان

عمان 23 أيلول (بترا)- علي الحلاحله - عقد المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب، في عمان اليوم السبت، اجتماعه السنوي في دورته الـ42.

وقال رئيس الاتحاد شبيب المالكي، إن الاجتماع يعقد في ظروف صعبة وخطيرة، ترتكب فيها الحكومة الإسرائيلية أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في محاولة إرغامه على التخلي عن حقوقه المشروعة بإقامة دولته

المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد أهمية دور الاتحاد الريادي في حشد طاقات الحقوقيين العرب وقضايا الأمة العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ودعا المالكي اتحاد الحقوقيين العرب إلى توسيع نشاطاته وتعزيز علاقاته العربية والدولية، وحصوله على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة.

وقال المالكي إن الاتحاد طالب في اجتماعه بجنيف بنبذ التدخل الإقليمي في الشؤون الداخلية للدول العربية وتحقيق الوحدة والاستقلال.

بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد الحقوقيين العرب المحامي علي الضمور، أن فلسطين قضية وطنية مركزية للأمة العربية، داعيا إلى التصدي للممارسات الإسرائيلية وتجديد الدعم للشعب الفلسطيني.

وأشار الضمور إلى أن الاتحاد يستنكر سياسات الحكومة الإسرائيلية في فلسطين المحتلة وممارساتها بحق الشعب الفلسطيني وخرقها لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال إن اتحاد الحقوقيين العرب يدعو إلى ضرورة التصدي لتحديات ومخاطر تهدد أمن العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى قلق المنظمات الحقوقية العربية من الضغط الذي يتعرض له الاحترام الدولي وحقوق الإنسان، لا سيما أن المنظمات الدولية عاجزة عن التوصل للحلول سلمية للنزاعات بين الدول.

وأضاف ان المجتمع الدولي يواجه تحديات متزايدة لاستخدام دول القوة دون تبرير قانوني، يهدد القيم الإنسانية والحياة البشرية، مبينا أنه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يتعين الامتناع عن استخدام القوة واحترام سيادة الدول وحقوق الإنسان وحل المنازعات بطرق سلمية، واحترام حقوق الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

من جانبه، قال رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين، باسم المبيضين، إن للحقوقيين العرب دورًا كبيرًا في الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدل وسيادة القانون، مشيرا إلى تحديات عدة تواجهها جهود الإصلاح في العالم العربي.

وقال إن جمعية الحقوقيين الأردنيين حريصة على تقديم كل دعم ممكن للاتحاد في نشاطاته وتطوير مستلزمات عمله.

من جهته، أشار نائب رئيس اتحاد الحقوقيين العرب، مفيد شهاب، إلى أهمية الأمن القومي العربي، ومحاولة البحث عن تحدياته، في ظل تلك ظروف عصيبة يمر بها الوطن العربي حاليا.

وتحدث شهاب عن ركائز الأمن القومي العربي الجغرافية من موارد مائية وثروات معدنية ومصادر الطاقة ومدى توافر الأمن الغذائي.

--(بترا)

ع ح /ن ح/ف ق

23/09/2023 18:32:36