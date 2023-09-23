أبو السمن يتفقد الأعمال بمشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق جرش

أبو السمن يتفقد الأعمال بمشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق جرش
التاريخ
9/23/2023 2:53:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)-اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، اليوم السبت، على سير العمل بمشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق عمان - جرش - اربد.
وأكد أبو السمن خلال جولة ميدانية رافقه فيها عدد من كوادر الوزارة، على ضرورة تنفيذ أعمال المعالجة وفق الدراسات الهندسية المعدة، بما يضمن عدم حدوث أي انزلاقات مستقبلًا.
وأشار إلى الأهمية الحيوية لطريق عمان - جرش - اربد الذي يعد شريانًا يربط محافظات الشمال بالعاصمة عمان.
واوعز أبو السمن وفق بيان اصدرته الوزارة، بتكثيف جهود العمل بالمشروع واستكمال الأعمال فيه حسب المدة العقدية؛ ليصار بعد ذلك إعادة حركة السير على الطريق كما كانت عليه قبل الانزلاق.
واستمع الوزير إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال بالمشروع والذي بلغت نسبة الانجاز فيه نحو 71 بالمئة إذ تشمل معالجة مناطق الانزلاقات الثلاثة الحاصلة بمنطقة الجعيدية على طريق عمان – جرش –اربد ابتداء من تقاطع شارع الأردن ولغاية جسر سلحوب حسب المخططات التصميمية من خلال تنفيذ أعمال حفريات عامة لمناطق الانزلاق وانهائها على شكل بسطات حسب المناسيب والأبعاد والميول المبينة في المخططات.
كما وتشمل الأعمال، إعادة إنشاء طبقات الطريق في المناطق المتضررة نتيجة الانزلاق وتنفيذ أعمال جدران حجرية وتخطيط الطرق والعاكسات والإشارات وجميع الأعمال اللازمة لمعالجة مناطق الانزلاق وتعزيزه بعناصر السلامة العامة والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
- -(بترا)
م ح/ف ق
23/09/2023 18:08:00
MENAFN23092023000117011021ID1107126561
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