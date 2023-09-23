أبو السمن يتفقد الأعمال بمشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق جرش

عمان 23 أيلول (بترا)-اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، اليوم السبت، على سير العمل بمشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق عمان - جرش - اربد.

وأكد أبو السمن خلال جولة ميدانية رافقه فيها عدد من كوادر الوزارة، على ضرورة تنفيذ أعمال المعالجة وفق الدراسات الهندسية المعدة، بما يضمن عدم حدوث أي انزلاقات مستقبلًا.

وأشار إلى الأهمية الحيوية لطريق عمان - جرش - اربد الذي يعد شريانًا يربط محافظات الشمال بالعاصمة عمان.

واوعز أبو السمن وفق بيان اصدرته الوزارة، بتكثيف جهود العمل بالمشروع واستكمال الأعمال فيه حسب المدة العقدية؛ ليصار بعد ذلك إعادة حركة السير على الطريق كما كانت عليه قبل الانزلاق.

واستمع الوزير إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال بالمشروع والذي بلغت نسبة الانجاز فيه نحو 71 بالمئة إذ تشمل معالجة مناطق الانزلاقات الثلاثة الحاصلة بمنطقة الجعيدية على طريق عمان – جرش –اربد ابتداء من تقاطع شارع الأردن ولغاية جسر سلحوب حسب المخططات التصميمية من خلال تنفيذ أعمال حفريات عامة لمناطق الانزلاق وانهائها على شكل بسطات حسب المناسيب والأبعاد والميول المبينة في المخططات.

كما وتشمل الأعمال، إعادة إنشاء طبقات الطريق في المناطق المتضررة نتيجة الانزلاق وتنفيذ أعمال جدران حجرية وتخطيط الطرق والعاكسات والإشارات وجميع الأعمال اللازمة لمعالجة مناطق الانزلاق وتعزيزه بعناصر السلامة العامة والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

- -(بترا)

م ح/ف ق

23/09/2023 18:08:00