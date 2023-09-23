المطالبة بتحرك دولي لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

المطالبة بتحرك دولي لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة
التاريخ
9/23/2023 2:53:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 23 أيلول (بترا)- انطلقت في قطاع غزة اليوم السبت، حملةً دولية لكسر الحصار عن غزة بالتوازي مع عدد من الدول العربية والأوروبية؛ للضغط على الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار وفتح الموانئ البحرية مع العالم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أطلقته الحملة من ميناء غزة، وسط مشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية وممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني، حاملين لافتات تدعو لرفع الحصار عن غزة.
وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف إننا "نقف اليوم داخل ميناء غزة ضمن فعاليات الحملة الدولية لكسر الحصار عن غزة، حيث يمنع الاحتلال الصيادين من الخروج والصيد بحرية، ويصادر قواربهم، ويقوم الاحتلال باعتقال الصيادين".
وبيّن أن الحصار تسبب بفقدان ما يقارب 43% من الأدوية داخل وزارة الصحة وأكثر من 25% من المستهلكات الطبية، في وقت يمنع الاحتلال من دخول العشرات من الأجهزة الطبية والتشخيصية التي يمكن ان تساعد في تطوير المنظومة الصحية للمواطنين.
وأشار إلى أن الاحتلال تسبب في دمار ما يزيد على 2500 منشأة ومصنع جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، ويمنع إدخال مواد الخام مما يفاقم معاناة شعبنا في غزة، موضحًا أن الاحتلال يمنع أكثر من 1200 مادة من دخولها للقطاع تحت حجج واهية.
من جهته، شدد رئيس اتحاد المراكز الثقافية يسري درويش، على أهمية دعم الحملة لفتح موانئ غزة ورفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة.
وأوضح أن هذه الفعالية تعبر برسالة حقيقية لنقول "افتحوا موانئ غزة"، وتأتي ضمن حملة دولية تجري في 25 تجمعا من دول عربية وأوروبية.
وشدد على أن رفع الحصار عن غزة مسؤولية العالم والأمم المتحدة، قائلاً: "عليها ألاّ تقبل باستمرار هذا الوضع، نطالب بوقف الازدواجية في المعايير الدولية والتعامل مع الاحتلال الذي يستهدف الوجود الفلسطيني.
--(بترا)
أ ش/ف ق
23/09/2023 18:05:02
MENAFN23092023000117011021ID1107126560
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