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المطالبة بتحرك دولي لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

9/23/2023 2:53:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 23 أيلول (بترا)- انطلقت في قطاع غزة اليوم السبت، حملةً دولية لكسر الحصار عن غزة بالتوازي مع عدد من الدول العربية والأوروبية؛ للضغط على الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار وفتح الموانئ البحرية مع العالم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أطلقته الحملة من ميناء غزة، وسط مشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية وممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني، حاملين لافتات تدعو لرفع الحصار عن غزة.
وقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف إننا "نقف اليوم داخل ميناء غزة ضمن فعاليات الحملة الدولية لكسر الحصار عن غزة، حيث يمنع الاحتلال الصيادين من الخروج والصيد بحرية، ويصادر قواربهم، ويقوم الاحتلال باعتقال الصيادين".
وبيّن أن الحصار تسبب بفقدان ما يقارب 43% من الأدوية داخل وزارة الصحة وأكثر من 25% من المستهلكات الطبية، في وقت يمنع الاحتلال من دخول العشرات من الأجهزة الطبية والتشخيصية التي يمكن ان تساعد في تطوير المنظومة الصحية للمواطنين.
وأشار إلى أن الاحتلال تسبب في دمار ما يزيد على 2500 منشأة ومصنع جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، ويمنع إدخال مواد الخام مما يفاقم معاناة شعبنا في غزة، موضحًا أن الاحتلال يمنع أكثر من 1200 مادة من دخولها للقطاع تحت حجج واهية.
من جهته، شدد رئيس اتحاد المراكز الثقافية يسري درويش، على أهمية دعم الحملة لفتح موانئ غزة ورفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة.
وأوضح أن هذه الفعالية تعبر برسالة حقيقية لنقول "افتحوا موانئ غزة"، وتأتي ضمن حملة دولية تجري في 25 تجمعا من دول عربية وأوروبية.
وشدد على أن رفع الحصار عن غزة مسؤولية العالم والأمم المتحدة، قائلاً: "عليها ألاّ تقبل باستمرار هذا الوضع، نطالب بوقف الازدواجية في المعايير الدولية والتعامل مع الاحتلال الذي يستهدف الوجود الفلسطيني.
--(بترا)
أ ش/ف ق
23/09/2023 18:05:02

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