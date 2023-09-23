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العراق: إحالة عقد تطوير أكبر حقل للغاز لشركة أوكرانية

9/23/2023 2:53:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بغداد 23 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة النفط العراقية عن إحالة عقد لتطوير أكبر حقل للغاز غرب العراق الى شركة اوكرانية.
وقال وكيل الوزارة باسم محمد، اليوم، جرت إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار غربي العراق على شركة أوكرانية، وفق معايير عالمية تمكّنها من زيادة استثمار الغاز الحر في البلاد.
وأضاف أن هذا الاجراء الجديد يأتي بعد مضي أكثر من عقد على تعطيل إنتاج الغاز الحُر من الحقل الغازي نفسه، عقب توقيعه مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، في الأول من حزيران عام 2011.
وأشار الى ان العراق سيتمكن من استثمار ثاني حقل للغاز الحر بعد حقل السيبة في مدينة البصرة جنوب البلاد.
--(بترا)
ف ب/ف ق
23/09/2023 17:54:56

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