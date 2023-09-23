العراق: إحالة عقد تطوير أكبر حقل للغاز لشركة أوكرانية

العراق: إحالة عقد تطوير أكبر حقل للغاز لشركة أوكرانية
التاريخ
9/23/2023 2:53:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
بغداد 23 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة النفط العراقية عن إحالة عقد لتطوير أكبر حقل للغاز غرب العراق الى شركة اوكرانية.
وقال وكيل الوزارة باسم محمد، اليوم، جرت إحالة عقد تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار غربي العراق على شركة أوكرانية، وفق معايير عالمية تمكّنها من زيادة استثمار الغاز الحر في البلاد.
وأضاف أن هذا الاجراء الجديد يأتي بعد مضي أكثر من عقد على تعطيل إنتاج الغاز الحُر من الحقل الغازي نفسه، عقب توقيعه مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، في الأول من حزيران عام 2011.
وأشار الى ان العراق سيتمكن من استثمار ثاني حقل للغاز الحر بعد حقل السيبة في مدينة البصرة جنوب البلاد.
--(بترا)
ف ب/ف ق
23/09/2023 17:54:56
MENAFN23092023000117011021ID1107126559
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.