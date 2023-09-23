أمين عام وزارة الأوقاف يستقبل الفائزة بالمركز الأول بمسابقة دولية لحفظ القرآن

أمين عام وزارة الأوقاف يستقبل الفائزة بالمركز الأول بمسابقة دولية لحفظ القرآن
التاريخ
9/23/2023 2:53:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- استقبل مندوب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، مساء اليوم السبت، بمطار الملكة علياء الدولي، الطالبة سندس الصيداوي الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث.
وقال العقيل، إن الأردن من أوئل الدول الاسلامية في مسابقات حفظ القرآن الكريم، وهو ما يعكس حرص القيادة الهاشمية على العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وفهما، مشيرا الى جهود الوزارة في دعم ورعاية مراكز حفظ القرآن.
واحتفى العقيل مع حشد كبير من المستقبلين، بالصيداوي ممثلة وزارة الأوقاف في المسابقة والتي ما تزال على مقاعد الدراسة الجامعية في السنة الرابعة، بتخصص مختبرات طبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وحصدت سندس المركز الأول على مستوى العالم وسط منافسة شديدة مع 60 مشاركة من 50 دولة وجالية إسلامية حول العالم، شاركن في المسابقة التي أقيمت في مدينة دبي في الفترة من 16 - 22 أيلول الحالي.
ويقول عم سندس، صائب الصيداوي، إن والد سندس وإخوتها الأربعة وأعمامها وأولادهم من حفظة القرآن الكريم، وقد بدأت سندس حفظ القرآن في الحادية عشرة من عمرها وختمته في عشرة اشهر، لافتاً الى مشاركتها عام 2017 بمسابقتين للقرآن الكريم عقدتا في السودان وايران.
وتشترط مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم للإناث، التي انطلقت قبل 7 أعوام كأحد فروع جائزة دبي للقرآن الكريم، أن لا يزيد عمر المرشحة على 25 عاماً، وأن تكون حافظة للقران الكريم كاملاً مع التجويد.
--(بترا)
وهـ/ف ق
23/09/2023 17:54:17
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