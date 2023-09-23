أمين عام وزارة الأوقاف يستقبل الفائزة بالمركز الأول بمسابقة دولية لحفظ القرآن

عمان 23 أيلول (بترا)- استقبل مندوب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، مساء اليوم السبت، بمطار الملكة علياء الدولي، الطالبة سندس الصيداوي الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث.

وقال العقيل، إن الأردن من أوئل الدول الاسلامية في مسابقات حفظ القرآن الكريم، وهو ما يعكس حرص القيادة الهاشمية على العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وفهما، مشيرا الى جهود الوزارة في دعم ورعاية مراكز حفظ القرآن.

واحتفى العقيل مع حشد كبير من المستقبلين، بالصيداوي ممثلة وزارة الأوقاف في المسابقة والتي ما تزال على مقاعد الدراسة الجامعية في السنة الرابعة، بتخصص مختبرات طبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وحصدت سندس المركز الأول على مستوى العالم وسط منافسة شديدة مع 60 مشاركة من 50 دولة وجالية إسلامية حول العالم، شاركن في المسابقة التي أقيمت في مدينة دبي في الفترة من 16 - 22 أيلول الحالي.

ويقول عم سندس، صائب الصيداوي، إن والد سندس وإخوتها الأربعة وأعمامها وأولادهم من حفظة القرآن الكريم، وقد بدأت سندس حفظ القرآن في الحادية عشرة من عمرها وختمته في عشرة اشهر، لافتاً الى مشاركتها عام 2017 بمسابقتين للقرآن الكريم عقدتا في السودان وايران.

وتشترط مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم للإناث، التي انطلقت قبل 7 أعوام كأحد فروع جائزة دبي للقرآن الكريم، أن لا يزيد عمر المرشحة على 25 عاماً، وأن تكون حافظة للقران الكريم كاملاً مع التجويد.

--(بترا)

وهـ/ف ق

23/09/2023 17:54:17