فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

إربد 23 أيلول (بترا)- أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة اربد غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيارسيشمل في لواء بني كنانة مناطق: حاتم، وابدر، والمزيريب، والمنارة، والتي ستكون مدة الفصل فيها من 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساءً، فيما سيكون الفصل عن مناطق: سما الروسان، وأبو الترك، والخريبة، وعزريت، وطريق سما الروسان - حبراص، من الساعة 11:30 صباحا ولغاية 5 مساءً.

وأضافت الشركة، أن الفصل سيشمل بلواء الطيبة: المجاورين لمسجد صما الكبير وستكون مدته من 9 صباحاً ولغاية 2 ظهراً.

-- (بترا)

أ غ / ن ح

23/09/2023 17:31:09