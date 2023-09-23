فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً
التاريخ
9/23/2023 2:53:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 23 أيلول (بترا)- أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة اربد غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيارسيشمل في لواء بني كنانة مناطق: حاتم، وابدر، والمزيريب، والمنارة، والتي ستكون مدة الفصل فيها من 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساءً، فيما سيكون الفصل عن مناطق: سما الروسان، وأبو الترك، والخريبة، وعزريت، وطريق سما الروسان - حبراص، من الساعة 11:30 صباحا ولغاية 5 مساءً.
وأضافت الشركة، أن الفصل سيشمل بلواء الطيبة: المجاورين لمسجد صما الكبير وستكون مدته من 9 صباحاً ولغاية 2 ظهراً.
-- (بترا)
أ غ / ن ح
23/09/2023 17:31:09
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