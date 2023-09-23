انطلاق فعاليات مؤتمر الحوكمة والتمويل الصحي لعام 2023

عمان 23 أيلول (بترا) عمر الدهامشة – انطلقت اليوم السبت، فعاليات مؤتمر الحوكمة والتمويل الصحي لعام 2023، الذي تنظمه الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، بمشاركة خبراء وأطباء من القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، خلال رعايته افتتاح المؤتمر، إن القطاع الصحي في الأردن حقق إنجازات مهمة واستطاع أن يحتل مكانة مرموقة محليا وعالميا، مؤكدا أهمية استثمار الموارد المالية المتاحة، في ظل حوكمة رشيدة لإدارتها للوصول إلى التأمين الصحي الشامل.

بدوره، أشار الأمين العام للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور فواز العجلوني، إلى إن المؤتمر يناقش قضايا: الحوكمة، والتشريعات والأجور الطبية بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، والتمويل الصحي، والتغطية الصحية الشاملة.

وأكد، أن الحوكمة تساعد في تعزيز مبادئ الإدارة والتخطيط، وتعظيم الفوائد من الموارد المتاحة واستخدام الميزانيات بشكل صحيح، وتسهم في توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجياً لشمول جميع المقيمين على أرض المملكة، وتوفير نظام حماية صحية واجتماعية فعال يحد من الفقر.

من جهته قال رئيس المؤتمر الدكتور ياسين الحسبان، إن القطاع الصحي الأردني يحظى بدعم متواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة، مشيرا إلى أن النظام الصحي يواجه تحديات جديدة وكبيرة رغم وجود شبكة واسعة من مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية، ويملك موارد بشرية مؤهلة وأسرة مستشفيات كثيرة ومع وجود مراكز مميزة، وصناعات دوائية متقدمة.

وشدد على أهمية التنسيق والتخطيط في إدارة الموارد والحوكمة، لتحقيق الفرص الذهبية للوصول إلى مستوى متقدم من خدمات صحية تقدم للمواطنين بعدالة وجودة عالمية.

وناقش المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر الذي يستمر يومين، تطبيق أطر فعالة للحوكمة والإدارة الرشيدة للمنظومة الصحية.

وأدار الجلسة رئيس لجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، وشارك فيها مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، والدكتور محمد رسول الطراونة، والدكتور موسى العجلوني

وأكد المشاركون، أهمية وجود مظلة لجميع القطاعات الصحية المختلفة، وضرورة الفصل بين الإدارة الطبية ومتابعة البروتوكولات والاستراتيجيات العالمية وإدارة تطوير الأداء والمتابعة، مبينين أن الأردن ينفق نحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي، وهذه نسبة كبيرة مقارنة مع دول أخرى وفرت التأمين الصحي الشامل.

وفي الجلسة الثانية، ناقش المشاركون التشريعات والأجور الطبية الناظمة بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية.

وأدار الجلسة رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، وشارك فيا نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة، ومدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب، ومسؤول الملف الصحي في جمعية حماية المستهلك عبد الفتاح الكيلاني.

وأكد المشاركون ضرورة وجود اتفاق حول آلية لائحة أجور الأطباء يرضي الأطراف كافة، ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويعتمد على الحوار والتشاركية مع القطاعات ذات العلاقة.

واقترح المشاركون تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين الصحية والقانونية في مجلس الأعيان، بالتشارك مع القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى حل لهذه المشكلة، مشيدين بمبادرة وزارة الصحة في تشكيل لجنة لحل الخلاف حول لائحة أجور الأطباء 2023.

وأكدوا حرصهم على تلقي الأطباء أجورهم في ضوء التطور الكبير على الإجراءات الطبية، ودخول أجهزة وتدخلات علاجية لم تكن مدرجة في لائحة الأجور السابقة منذ عام 2008، وعلى تلقي المرضى الخدمات الطبية والعلاج بجودة عالية، وتوفر الظروف الملاءمة لحماية المستهلك.

يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول جميع المقيمين على أرض المملكة، وتوفير حماية صحية واجتماعية فعال تحد من الفقر، وتوفير الرعاية الصحية بجودة عالية وبعدالة وشفافية، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد.

--(بترا)

ع د/ن ح/ف ق

23/09/2023 16:52:49