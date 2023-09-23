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بلدية إربد: تخطيط ممرات مشاة في 20 موقعا

9/23/2023 2:50:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 23 أيلول (بترا)- أنهت دائرة المرور في بلدية اربد الكبرى، تخطيط ممرات المشاة وإنشاء مطبات وهمية في 20 موقعا في المدينة.
وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية، غيث التل، إن المواقع شملت مدارس وحدائق وشوارع رئيسة، بهدف تعزيز عناصر السلامة المرورية للمشاة وطلبة المدارس وحمايتهم من الحوادث.
وأضاف التل أن البلدية مستمرة في تكثيف العمل في جميع المواقع التي تحتاج إلى تزويدها بعناصر السلامة المرورية.
--(بترا)
م.ق/ن ح/ف ق
23/09/2023 16:18:40

MENAFN23092023000117011021ID1107126550

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