بلدية إربد: تخطيط ممرات مشاة في 20 موقعا

بلدية إربد: تخطيط ممرات مشاة في 20 موقعا
التاريخ
9/23/2023 2:50:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 23 أيلول (بترا)- أنهت دائرة المرور في بلدية اربد الكبرى، تخطيط ممرات المشاة وإنشاء مطبات وهمية في 20 موقعا في المدينة.
وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية، غيث التل، إن المواقع شملت مدارس وحدائق وشوارع رئيسة، بهدف تعزيز عناصر السلامة المرورية للمشاة وطلبة المدارس وحمايتهم من الحوادث.
وأضاف التل أن البلدية مستمرة في تكثيف العمل في جميع المواقع التي تحتاج إلى تزويدها بعناصر السلامة المرورية.
--(بترا)
م.ق/ن ح/ف ق
23/09/2023 16:18:40
MENAFN23092023000117011021ID1107126550
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