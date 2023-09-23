تخريج مشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

عمان 23 أيلول (بترا)- احتفل مكتب جائزة الحسن للشباب، اليوم السبت، بتخريج 17 مشاركا بمخيم الجائزة "مجموعة أولى من مدرسة البكالوريا / عمان، للمستوى البرونزي.

وبحسب بيان الجائزة، تضمن المخيم تدريب المشاركين على الإسعافات الأولية بأسلوب تفاعلي، وتعلم مهارات قراءة الخارطة باستخدام البوصلة، ومهارات التعايش، ومحاضرة عن مخاطر المخدرات، بالإضافة إلى صيانة مدرسة في الشوبك، وزيارة قلعة الشوبك، ومسير في البترا، وألعاب بناء الفريق

--(بترا)

س ح/ن ح

23/09/2023 15:05:43