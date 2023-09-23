تخريج مشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

تخريج مشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي
التاريخ
9/23/2023 2:48:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- احتفل مكتب جائزة الحسن للشباب، اليوم السبت، بتخريج 17 مشاركا بمخيم الجائزة "مجموعة أولى من مدرسة البكالوريا / عمان، للمستوى البرونزي.
وبحسب بيان الجائزة، تضمن المخيم تدريب المشاركين على الإسعافات الأولية بأسلوب تفاعلي، وتعلم مهارات قراءة الخارطة باستخدام البوصلة، ومهارات التعايش، ومحاضرة عن مخاطر المخدرات، بالإضافة إلى صيانة مدرسة في الشوبك، وزيارة قلعة الشوبك، ومسير في البترا، وألعاب بناء الفريق
--(بترا)
س ح/ن ح
23/09/2023 15:05:43
MENAFN23092023000117011021ID1107126549
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.