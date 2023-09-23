ليبيا تدعو المجتمع الدولي لمساعدتها في إعادة إعمار المناطق المنكوبة

عمان 23 أيلول (بترا)- دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي،محمد المنفي، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة شرقي البلاد، والتي ضربتها العاصفة دانيال مطلع الشهر الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، أن المنفي وجه رسالة إلى المجتمع الدولي، خلال أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، أوضح خلالها حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية التي ضربت مناطق شرق ليبيا.

وأشاد المنفي، في رسالته، بالدول التي سارعت لتقديم المساعدة لليبيا، مؤكدا أن الكارثة أكبر من قدرات ليبيا "التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي".

وكانت سيول وفيضانات غير مسبوقة ضربت المنطقة الشرقية من ليبيا، ما خلف آلاف الضحايا وتدمير المباني والممتلكات، وأعلنت السلطات الليبية جميع البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات مناطق منكوبة.

--(بترا)

رصد / ف ق

23/09/2023 15:04:19