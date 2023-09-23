بدء مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية والإسلامية(موسع)

عمان 23 أيلول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المملكة بفضل قيادتها الحكيمة ووفاء ووعي وإخلاص الشعب الاردني، استطاعت تخطي التحديات والأزمات التي فرضتها معادلات وأوضاع الإقليم.

وأضاف الصفدي خلال رعايته اليوم السبت، في محافظة عجلون، أعمال المؤتمر العلمي الدولي السادس" العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية الإسلامية وجدل التغريب"، أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة خير دليل على قوة الدولة، وقدرتها على مجابهة التحديات.

واكد في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العالمية للعلماء والباحثين في الأردن ومركز الدراسات الإنسانية التابع للاتحاد العالمي للمثقفين العرب في المغرب ومجلة الهيئة العالمية للعلماء والباحثين للدراسات والأبحاث، أننا نسير خلف قائدنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة في حماية حدودنا من أية تهديدات مستقبلية تمس أمننا الوطني جراء الأزمة السورية.

وقال الصفدي في حديثه عن أعمال المؤتمر: في حضرة العلم والعلماء، نقف احتراماً وتقديراً وإجلالاً لهم، ولمسيرتهم الناصعة، وما قدموه من خدمات كبيرة في مسيرة البناء الوطني، وحيث ينطوي عنوان المؤتمر على أهمية كبيرة، فإننا نرى فيه ارتباطاً وثيقاً مع تطلعات الدولة في مئويتها الثانية، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وهذا يكون عبر الاستثمار في الإنسان بوصفه عماد التنمية وأساس المعرفة.

وأشار النائب الدكتور بلال المومني إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يعنى بالجانب الإنساني والاجتماعي في الثقافة العربية ليعكس هذه الصورة لمزيد من التفاعلية والتشاركية ما بين الجهات المعنية لتحقيق العمل والإنجاز وهذا ما يؤكد عليه جلالة الملك دائما لتعزيز العمل الجماعي المنظم الذي يخدم مصلحة الجميع .

واشتمل برنامج افتتاح المؤتمر على كلمات لضيوف الشرف وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار ورئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور عبد الكريم القضاة ورئيس المؤتمر مدير مكتب الأردن الدكتور حسين ربابعة والمشرف العام وأمين عام المؤتمر رئيس الهيئة العالمية للعلماء والباحثين الدكتورة محجوبه العوينة اشاروا فيها الى أهمية المؤتمر في التركيز على إيجاد تواصل ما بين المثقفين والمتخصصين العرب في مختلف العلوم.

وثمنوا دور القائمين والمنظمين للمؤتمر والمشاركين واللجان في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي السادس بمناسبة اليوم العالمي للترجمة .

وقال مدير مكتب الهيئة العالمي للعلماء والباحثين رئيس المؤتمر الدكتور حسين ربابعة إن المؤتمر يناقش على مدار يومين 25 ورقة علمية والموسوم بالعلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية والإسلامية وجدل التغريب.

وبين رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل علي الفريحات الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في إيصال رسالة وأهداف المؤتمر الى جانب وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل مضمون الخطاب المتداول ووجود صحافة مهنية قادره على التأثير الإيجابي في المجتمع حيث تؤدي وسائل الاتصال وبرمج التواصل اليوم دوراً حيوياً في تشكل الواقع المجتمعي ولها دور إيجابي يتمثل في نشر وترسيخ القيم الاجتماعية النبيلة وتعزيز الثقافات الإيجابية .

وفي نهاية افتتاح فعاليات المؤتمر كرم الصفدي المشاركين ورؤساء وأعضاء ومقرري اللجان العلمية والإعلامية.

--(بترا)

ع ف/ف ق

23/09/2023 15:02:20