بدء مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية والإسلامية(موسع)

بدء مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية والإسلامية(موسع)
التاريخ
9/23/2023 2:47:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المملكة بفضل قيادتها الحكيمة ووفاء ووعي وإخلاص الشعب الاردني، استطاعت تخطي التحديات والأزمات التي فرضتها معادلات وأوضاع الإقليم.
وأضاف الصفدي خلال رعايته اليوم السبت، في محافظة عجلون، أعمال المؤتمر العلمي الدولي السادس" العلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية الإسلامية وجدل التغريب"، أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة خير دليل على قوة الدولة، وقدرتها على مجابهة التحديات.
واكد في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العالمية للعلماء والباحثين في الأردن ومركز الدراسات الإنسانية التابع للاتحاد العالمي للمثقفين العرب في المغرب ومجلة الهيئة العالمية للعلماء والباحثين للدراسات والأبحاث، أننا نسير خلف قائدنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة في حماية حدودنا من أية تهديدات مستقبلية تمس أمننا الوطني جراء الأزمة السورية.
وقال الصفدي في حديثه عن أعمال المؤتمر: في حضرة العلم والعلماء، نقف احتراماً وتقديراً وإجلالاً لهم، ولمسيرتهم الناصعة، وما قدموه من خدمات كبيرة في مسيرة البناء الوطني، وحيث ينطوي عنوان المؤتمر على أهمية كبيرة، فإننا نرى فيه ارتباطاً وثيقاً مع تطلعات الدولة في مئويتها الثانية، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وهذا يكون عبر الاستثمار في الإنسان بوصفه عماد التنمية وأساس المعرفة.
وأشار النائب الدكتور بلال المومني إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يعنى بالجانب الإنساني والاجتماعي في الثقافة العربية ليعكس هذه الصورة لمزيد من التفاعلية والتشاركية ما بين الجهات المعنية لتحقيق العمل والإنجاز وهذا ما يؤكد عليه جلالة الملك دائما لتعزيز العمل الجماعي المنظم الذي يخدم مصلحة الجميع .
واشتمل برنامج افتتاح المؤتمر على كلمات لضيوف الشرف وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار ورئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور عبد الكريم القضاة ورئيس المؤتمر مدير مكتب الأردن الدكتور حسين ربابعة والمشرف العام وأمين عام المؤتمر رئيس الهيئة العالمية للعلماء والباحثين الدكتورة محجوبه العوينة اشاروا فيها الى أهمية المؤتمر في التركيز على إيجاد تواصل ما بين المثقفين والمتخصصين العرب في مختلف العلوم.
وثمنوا دور القائمين والمنظمين للمؤتمر والمشاركين واللجان في إنجاح فعاليات المؤتمر الدولي السادس بمناسبة اليوم العالمي للترجمة .
وقال مدير مكتب الهيئة العالمي للعلماء والباحثين رئيس المؤتمر الدكتور حسين ربابعة إن المؤتمر يناقش على مدار يومين 25 ورقة علمية والموسوم بالعلوم الاجتماعية والإنسانية في الثقافة العربية والإسلامية وجدل التغريب.
وبين رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل علي الفريحات الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في إيصال رسالة وأهداف المؤتمر الى جانب وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل مضمون الخطاب المتداول ووجود صحافة مهنية قادره على التأثير الإيجابي في المجتمع حيث تؤدي وسائل الاتصال وبرمج التواصل اليوم دوراً حيوياً في تشكل الواقع المجتمعي ولها دور إيجابي يتمثل في نشر وترسيخ القيم الاجتماعية النبيلة وتعزيز الثقافات الإيجابية .
وفي نهاية افتتاح فعاليات المؤتمر كرم الصفدي المشاركين ورؤساء وأعضاء ومقرري اللجان العلمية والإعلامية.
--(بترا)
ع ف/ف ق
23/09/2023 15:02:20
MENAFN23092023000117011021ID1107126547
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