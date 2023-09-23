فريق الاتحاد يحافظ على صدارة دوري الناشئات لكرة القدم

فريق الاتحاد يحافظ على صدارة دوري الناشئات لكرة القدم
التاريخ
9/23/2023 2:40:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 23 أيلول (بترا)- حافظ فريق الاتحاد على صدارة ترتيب فرق دوري الناشئات لكرة القدم تحت سن 16 بعد ختام منافسات الجولة الثامنة.
وأقيمت مباريات الجولة الثامنة التي اختتمت مساء أمس الجمعة، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة، تغلب الاتحاد على عمان اف سي 1-0، فيما تفوق الأرثوذكسي على الراية 4-0.
ويتصدر الاتحاد ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة، يليه عمان اف سي والأرثوذكسي 13 نقطة، ثم الاستقلال 4، والراية أخيراً دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة، عند السادسة مساء الثلاثاء المقبل، اذ يلتقي الاتحاد مع الراية، فيما يواجه الاستقلال نظيره عمان أف سي، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة ت16 للموسم 2023/2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.
--(بترا)
خ خ / أ أ/س س
23/09/2023 12:14:28
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