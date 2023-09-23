فريق الاتحاد يحافظ على صدارة دوري الناشئات لكرة القدم

عمان 23 أيلول (بترا)- حافظ فريق الاتحاد على صدارة ترتيب فرق دوري الناشئات لكرة القدم تحت سن 16 بعد ختام منافسات الجولة الثامنة.

وأقيمت مباريات الجولة الثامنة التي اختتمت مساء أمس الجمعة، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وشهدت منافسات الجولة، تغلب الاتحاد على عمان اف سي 1-0، فيما تفوق الأرثوذكسي على الراية 4-0.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة، يليه عمان اف سي والأرثوذكسي 13 نقطة، ثم الاستقلال 4، والراية أخيراً دون نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة، عند السادسة مساء الثلاثاء المقبل، اذ يلتقي الاتحاد مع الراية، فيما يواجه الاستقلال نظيره عمان أف سي، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة ت16 للموسم 2023/2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.

--(بترا)

خ خ / أ أ/س س

23/09/2023 12:14:28