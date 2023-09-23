بني مصطفى: لغة الاشارة نظام لغوي يعبر عن هوية مجتمعات الصم

عمان23 أيلول(بترا)- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن لغة الإشارة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي نظام لغوي ذو ثراء وتعقيد يعبر عن الثقافة والهوية لمجتمعات الصم وهي وسيلة حية وفعالة للتواصل والتعبير عن الذات وهذا ما يجعلها أكثر من مجرد لغة.

وأكدت خلال رعايتها الاحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة الذي أقامه الاتحاد الأردني للصم، اليوم السبت، بالمركز الثقافي الملكي، أن اليوم العالمي للغات الاشارة الذي يصادف 23 من شهر أيلول من كل عام، يعد مناسبة مهمة للتأكيد على قيمة وأهمية لغة الإشارة وحقوق الأشخاص الصم وهو فرصة نوعية لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين.

وأشارت إلى أنهم في هذا اليوم، يجتمعون ليعبروا عن دعمهم وتقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد مجتمع الصم والبكم في تعزيز التفاهم والشمولية في المجتمعات، وليعبروا عن التزامهم بتعزيز حقوقهم وتوفير الفرص التي يحتاجونها لتحقيق إمكانياتهم الكاملة.

وأضافت، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضمين جميع شرائح المجتمع، بغض النظر عن القدرات اللغوية، مبينة أن اليوم العالمي للغة الإشارة يذكرهم جميعا بأهمية هذا الجانب ويدعوهم للتحدث بصوت واحد من أجل عالم أكثر شمولية وتفاهما.

وأوضحت بني مصطفى، أن اليوم العالمي للغة الإشارة، يأتي لضمان تحقيق العديد من الأهداف والغايات الرئيسية، وزيادة الوعي في المجتمعات حول الصم وضعاف السمع، مؤكدة أهمية لغة الإشارة كوسيلة تواصل رئيسية لهم، ونشر المعرفة عبر منصة حول لغة الإشارة وثقافة الصم وضعاف السمع والتحديات التي يواجهونها، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الاحترام والمساواة لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن قدراتهم السمعية ودعم حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع للوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الوظيفية وتكافؤ الفرص.

وأعربت بني مصطفى، عن أملها بأن يكون في كل المؤسسات العامة والخاصة مترجم لغة إشارة للتسهيل على أبناء الصم، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ستقوم بتدريب 8 موظفين على لغة الإشارة وستكلف موظفين يعملان لديها للعمل في خدمة الجمهور لتقديم الخدمات لذوي إعاقة الصم وضعفاء السمع وتسهيل الإجراءات عليهم.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الأردني للصم جمال عبد المحسن، أهمية اليوم العالمي للغات الإشارة، حيث يمكن لذوي إعاقة الصم الانخراط في المجتمع وتجاوز التحديات وتسهيل الأعمال التي يقومون بها ويحتاجونها في ظل تعدد لغات الإشارة وتنوعها.

وخلال الاحتفال الذي حضره العين آسيا ياغي، ومدير مديرية بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية خليفة الشريدة وعدد من المسؤولين في اتحاد الصم الأردني وممثلين عن الجمعيات والأندية المعنية بذوي إعاقة الصم، تم تقديم نبذة عن اليوم العالمي للغات الإشارة وثقافة الصم وأساليب واستراتيجيات تواصل الصم المكفوفين، بالإضافة إلى تقديم فرقة نادي سمو الأمير علي بن الحسين لدبكة الصم وأغنية وطنية بلغة الإشارة.

وعرض فيلم قصير حول قصة نجاح للأصم محمود عودة صاحب مشروع"تميم وريم" وهو مشروع ريادي يقوم على تقنية 3D، ويشمل الدمج بين لغة الناطقين ولغة الإشارة.

بدورها، عرضت رئيسة جمعية المرأة الصماء مي بدر، جملة من الأمور المتعلقة بلغات الاشارة العالمية والتي تزيد عن200 لغة.

كما كرمت بني مصطفى بنهاية الحفل، الفائز بجائزة الاتحاد الأردني للصم، عودة صاحب مشروع "تميم وريم"، والعين آسيا ياغي والمشاركين بالجائزة وعدد من رؤساء الجمعيات والأندية المعنيين بذوي إعاقة الصم وجهات رسمية داعمة.

كما كرم عبد المحسن، الوزيرة بني مصطفى على رعايتها للاحتفال ودعمها لذوي إعاقة الصم وضعفاء السمع.

--(بترا)

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23/09/2023 12:13:35