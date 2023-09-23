ولي العهد يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بواشنطن

واشنطن 23 أيلول(بترا)- أجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في واشنطن، يوم أمس الجمعة، لقاءات منفصلة مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

وأعرب سمو ولي العهد خلال لقائه مساعد الرئيس الأميركي ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس فيليب جوردون، عن اعتزازه بالعلاقات المؤسسية المتجذرة بين البلدين، مثمنا التعاون بينهما في مختلف المجالات.

كما التقى سموه، نائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، ونائب مساعد الرئيس الأميركي وكبير مستشاري الرئيس لشؤون الطاقة والاستثمار آموس هوشستين، مجددا تأكيده على عمق العلاقات الاستراتيجية الأردنية الأميركية.

وثمن سمو ولي العهد دعم الإدارة الأميركية للأردن في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني، مشددا على أن مكافحة الإرهاب على سلم الأولويات الأردنية.



وأشاد سموه خلال لقائه نائبة مساعد الرئيس الأميركي ونائبة مستشار الأمن القومي لشؤون التقنيات السيبرانية والتكنولوجيا الناشئة آن نيوبيرغر بالتعاون الأردني الأميركي بمجال الأمن السيبراني، معبرا عن تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا المجال بين الجهات المعنية في البلدين.







وخلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، أكد سمو ولي العهد متانة العلاقات الثنائية، مقدرا عاليا الدعم الأميركي للأردن المقدم عبر مذكرة التفاهم

الأخيرة حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وحضر اللقاءات السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

--(بترا)

أ أ / س س

23/09/2023 11:40:32