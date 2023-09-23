اعتماد الأردن مقرا للمركز العربي للطاقة المتجددة



عمان 23 أيلول (بترا)- أعتمد المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الأردن ليكون مقرا للمركز العربي للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والشبكات الذكية لتوحيد التشريعات والأنظمة والتعليمات الناظمة، الذي أطلقه في ختام أعماله في الأردن أخيرا، على غرار ماهو موجود في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان صدر عن الهيئة العربية للطاقة المتجددة اليوم السبت، إن قرار المنتدى باعتماد عمان لتكون مقرا للمركز، جاء بسبب ما يتمتع به الأردن من الخبرات المتراكمة بتأهيل الكوادر الفنية المدربة وتصنيف الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع وكونه نقطة الوصل وبوابة الاستثمار لكل الدول العربية.

وفي إطار التكامل الاقتصادي العربي، اكد المنتدى ضرورة وجود تكتل اقتصادي عربي لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والزراعة ومكافحة التصحر والتصدي لظاهرة التغيير المناخي وأهمية توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة بإستراتيجية موحدة وإيجاد فرص عمل خضراء للشباب وضرورة تركيز الجامعات العربية على التخصصات التقنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الطاقة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والهيدروجين الأخضر.

وأوصى المنتدى بحسب البيان، بضرورة تركيز الدول العربية على توطين صناعة الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والانتقال من مرحلة الاستهلاك الى الصناعة والاستثمار والمساهمة في الخارطة العالمية لمستقبل وعصر الطاقة الجديد الذي يعتمد على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

يشار الى ان الهيئة العربية للطاقة المتجددة كانت قد نظمت المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الأسبوع الماضي، في عمان واستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية.

وقال امين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني، إن المنتدى ركز على أهمية أن يكون الأردن مركزا حيويا للاستثمار، ومركزا للشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة، ومحورا مهما لنقل الطاقة بين دول قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

--(بترا)

م ف/ أ أ / س س

23/09/2023 11:27:42