حسين فهمى: رفضت إخراج فيلم لفاتن حمامة والفنان لا يبحث عن المال فقط

حسين فهمى: رفضت إخراج فيلم لفاتن حمامة والفنان لا يبحث عن المال فقط
التاريخ
9/23/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Youm7) كشف النجم حسين فهمي عن أنه رفض إخراج فيلم للنجمة الكبيرة فاتن حمامة، وأخبر رمسيس نجيب بأنه لن يخرج الفيلم، لأنه كان في بداية حياته الفنية.
وأضاف حسين فهمي خلال ندوة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب: كنت وقتها في بداية مشواري الفني، ولم أكن أريد أن أقع في فخ تنفيذ طلبات النجمة الكبيرة فقط، بل أريد التعبير عن نفسي، ووقتها كانت فاتن حمامة نجمة ذائعة الصيت.
وأوضح حسين فهمي: يجب أن يعرف الفنان ماذا يريد، ويسعى إلى تحقيق حلمه مهما حدث، وهذه نصيحة مني للفنانين الشباب.
وعن تعاونه مع المخرج شريف عرفة في فيلم مافيا والذي ظهر به بمشهد واحد فقط قال إن الفنان يجب أن يكون لديه مزاج فني، ويعمل من منطلق الهواية، الأمر الذي ينعكس بدوره علي الفيلم مما يسعد المشاهد بدوره، وأن الفنان لا يجب أن يبحث عن المال فقط.
حضر الندوة محمود حميدة وسلاف فواخرجي وأحمد وفيق والمخرج محمد عبد العزيز وخالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما، وعدد كبير من المهتمين بالسينما، وأدارها محمد الباسوسي رئيس المهرجان.
MENAFN23092023000132011024ID1107126539
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.