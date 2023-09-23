Saturday, 23 September 2023 11:42 GMT

حسين فهمى: رفضت إخراج فيلم لفاتن حمامة والفنان لا يبحث عن المال فقط

9/23/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Youm7) كشف النجم حسين فهمي عن أنه رفض إخراج فيلم للنجمة الكبيرة فاتن حمامة، وأخبر رمسيس نجيب بأنه لن يخرج الفيلم، لأنه كان في بداية حياته الفنية.



وأضاف حسين فهمي خلال ندوة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب: كنت وقتها في بداية مشواري الفني، ولم أكن أريد أن أقع في فخ تنفيذ طلبات النجمة الكبيرة فقط، بل أريد التعبير عن نفسي، ووقتها كانت فاتن حمامة نجمة ذائعة الصيت.



وأوضح حسين فهمي: يجب أن يعرف الفنان ماذا يريد، ويسعى إلى تحقيق حلمه مهما حدث، وهذه نصيحة مني للفنانين الشباب.



وعن تعاونه مع المخرج شريف عرفة في فيلم مافيا والذي ظهر به بمشهد واحد فقط قال إن الفنان يجب أن يكون لديه مزاج فني، ويعمل من منطلق الهواية، الأمر الذي ينعكس بدوره علي الفيلم مما يسعد المشاهد بدوره، وأن الفنان لا يجب أن يبحث عن المال فقط.



حضر الندوة محمود حميدة وسلاف فواخرجي وأحمد وفيق والمخرج محمد عبد العزيز وخالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما، وعدد كبير من المهتمين بالسينما، وأدارها محمد الباسوسي رئيس المهرجان.













MENAFN23092023000132011024ID1107126539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث