Saturday, 23 September 2023 11:42 GMT

سلاف فواخرجى: تعمقت داخل شخصية المرأة بأسمهان ولديّ مشاعر حب خاصة لمصر

9/23/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Youm7) أقامت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، ندوة تكريم للفنانة السورية سولاف فواخرجي، اليوم السبت، وذلك في إطار تكريمها بالدورة الأولى من المهرجان.
وأدار الندوة الناقد الفني خالد محمود، والذي بدأها بحديث عن تجربة سلاف الفريدة ونشأتها المختلفة وتأثير نشأتها في أسرة تهتم بالثقافة والسياسة والفن على تكوينها الفني، وكيف تعاملت كممثلة ومخرجة ومنتجة مع قضية الحب، والذي يتجاوز عندها العلاقات العاطفية بين رجل وامرأة إلى معاني أكثر سمو، ومشاعر تصب في حب الوطن.
ومن جانبها أرجعت سلاف فواخرجي، شعورها بالوعي السياسي المجتمعي، لتربيتها بمعايير معينة، مؤكدة أنها ابنة بيئتها العربية، لافتة إلى أنه مع الوقت تكونت شخصيتها الفنية،
وتأثرت بكل الظروف المحيطة، ومنها سنوات الحروب.
واسترجعت سلاف، ذكريات مشاركتها في مسلسل "أسمهان" الذي كان بوابة مرورها لقلوب الجمهور
في مصر،
وأكدت أن أسمهان احتلت مكانة خاصة في مسيرتها الدرامية، مؤكدة أهمية فهم وحب الشخصيات التاريخية
في حالة تجسيدها بأعمال سيرة ذاتية، وقالت إنها كانت حرصت على أن تتداخل في أعماق المرأة التي بداخل أسمهان.
وأشارت إلى أن مفاتيح شخصية أسمهان هي الهاجس الذي كان يلازمها، وشعورها
الدائم بأنها ستموت في سن صغير،
ومن هنا كانت تفعل كل شيء بسرعة وقوة، لانها كانت تحب الحياة وتريد أن تعيش تفاصيلها مع الشعور بان الحياة قصيرة.

وفي مداخلة
للفنان
حسين فهمي، قال إنه شارك سلاف بمسلسل خط ساخن، وأنه من اللقاء الأول علم أنه أمام فنانة مثقفة واعية، مؤكدًا أنها ممثلة تستشعر كل تفصيلة في العمل الذي تقدمه.
وأشارت سلاف إلى شغفها الدائم بالتعلم وتطوير ذاتها خبراتها الإنسانية والتعليمية، لافتة الي أن البداية كانت وهي في الرابعة من عمرها عندما كانت تشاهد
أعمال الفنانة المصرية نعيمة
عاكف، الي أن تعلمت الرسم والنحت ثم دراسة علم الآثار، ولكن شغفها الأكبر كان بفن التمثيل، والذي ظل
بداخلها إلى أن جاءت الفرصة عندما اختارها المخرج ريمون بطرس لبطولة فيلمه "الترحال"، ثم جاء فيلمها الثاني "نسيم الروح" مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد.
وتناولت الفنانة سلاف فواخرجي، تفاصيل تجربتها مع الإخراج، واكدت أنها لا تخشي من نتائج التجربة، وأنها تخوص التجارب الفنية دائما. مدفوعة بشغف البحث عن الجديد.
واضافت انها تبحث طول الوقت عن تعلم اشياء جديدة، كاشفة عن استعدادها لمناقشة الماجستير في علم الآثار.
وتحدث الفنان محمود حميدة في مداخلة له عن الإنتاج العربي المشترك، والذي قال عنه انه كان هم يلازمه منذ دخوله عالم الفن حيث كان ومازال يتساءل عن أسباب المعوقات.
واوضحت النجمة السورية أنها لم تصادف معوقات في العمل في مصر بل إنها دائما تحد نفسها محاطة بدعم كبير من المحيطين بها، وترحاب من كل الناس.

وأضافت أنها تكنّ لمصر مشاعر حب خاصة، وأن الشباب ليس فقط سن معين، بل هو شغف وطموح وأفكار، والشباب مثل السينما عالم جميل ورائع. وقالت سلاف فواخرجي إن التكريم هدية لبلدها سوريا وعائلتها، مختتمة كلامها بجملة: "عمار يا مصر".






















MENAFN23092023000132011024ID1107126538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث