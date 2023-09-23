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شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أدمن صفحتها على تويتر.. مستندات

9/23/2023 2:37:55 PM
(MENAFN- Youm7) تقدمت النجمة شيرين عبد الوهاب، ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد محمد الشاعر، أدمن صفحة تويتر المملوكة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد أن قام بحذف حسابها الرسمى على تويتر، وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.



وتضمن البلاغ الذى تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب، بأن موكلته تمتلك صفحة على تويتر باسم "sherine abd-wahab" وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح ويتم استخدام هذا الأكونت من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.



وقام المشكو في حقه محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته "محمد الشاعر" بوصفه الأدمن بإنشاء أكونت بيزنس على الصفحة وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، ومن ثم فإن المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.


















وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه أضر بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه وحول الأرباح، وأن الفعل الذي اقترفه يعد مكونًا لجريمتي النصب وخيانة الأمانة.



وفي النهاية التمس محامي شيرين عبد الوهاب من النائب العام التفضل بتحقيق البلاغ تحقيقًا قضائيًا حفاظًا على كافة حقوق الشاكية وحرصًا على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الالكترونية الحديثة للاستيلاء علي الأموال.









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