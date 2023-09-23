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حسين فهمى: نعتزم توقيع بروتوكول تعاون بين مهرجاني القاهرة والغردقة السينمائيين

9/23/2023 2:37:55 PM
(MENAFN- Youm7) كشف حسين فهمي
عن
أنه جارٍ التحضير لبروتوكول تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الغردقة لسينما الشباب، خصوصًا أنه مؤمن بأهمية المهرجان الوليد الذي تقام حاليًا فعاليات دورته الأولي.



وأشار رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى أنه يطمح إلى أن يصبح مهرجان القاهرة مثل مهرجان كان، لكن الفرق بين ميزانيتي المهرجانين كبير.





حسين فهمى




جاء ذلك خلال ندوة لحسين فهمي ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، والتي أدارها رئيس المهرجان محمد الباسوسي.



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا FIAPF.









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