حسين فهمى: نعتزم توقيع بروتوكول تعاون بين مهرجاني القاهرة والغردقة السينمائيين

حسين فهمى: نعتزم توقيع بروتوكول تعاون بين مهرجاني القاهرة والغردقة السينمائيين
التاريخ
9/23/2023 2:37:55 PM
(MENAFN- Youm7) كشف حسين فهمي
عن
أنه جارٍ التحضير لبروتوكول تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الغردقة لسينما الشباب، خصوصًا أنه مؤمن بأهمية المهرجان الوليد الذي تقام حاليًا فعاليات دورته الأولي.
وأشار رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى أنه يطمح إلى أن يصبح مهرجان القاهرة مثل مهرجان كان، لكن الفرق بين ميزانيتي المهرجانين كبير.
حسين فهمى
جاء ذلك خلال ندوة لحسين فهمي ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، والتي أدارها رئيس المهرجان محمد الباسوسي.
يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا FIAPF.
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