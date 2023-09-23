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محمد جمعة عن الممثل الراحل أحمد عصام: لعب دور ابن عم ضياء فى الوصية

9/23/2023 2:37:55 PM
(MENAFN- Youm7) نعى الفنان محمد جمعة، الممثل الشاب أحمد عصام ، الذى توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وكان قد أدى دور ابن عم ضياء فى مسلسل الوصية.

وكتب محمد جمعة على صفحته على "فيس بوك": "أحمد عصام الشاب الجميل اللي مثل دور ابن عم ضياء في مسلسل الوصية.. توفي إلى رحمة الله.. نسالكم الدعاء".



وتوفي الفنان الشاب أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلى التي تعرض الآن، وأقيمت صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.

عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج سي سينما.


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