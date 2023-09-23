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10 نصائح لازم تعرفها قبل تنسيق ديكور أرفف غرفة المعيشة

9/23/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Youm7) تنسيق ديكور الأرفف في غرفة المعيشة يعتبر جزءًا مهمًا من تصميم المساحة ويمكن أن يضفي لمسة من الجمال والأناقة على المكان، فهو يتطلب الاهتمام بالتفاصيل والتوازن واستخدام الإبداع، كما يجب أن يكون تنسيق الأرفف متناسبًا مع الديكور العام للمساحة، وإذا كنت ترغب في تنسيق ديكور الأرفف في غرفة المعيشة الخاصة بك، فإليك 10 نصائح يجب الانتباه إليها وفقًا لموقع "Home Edit" للديكور: ابدأ بالتنظيف والترتيب قبل أن تبدأ في تنسيق الأرفف، تأكد من تنظيفها جيدًا وإزالة أي أوساخ أو غبار. قم بترتيب العناصر الموجودة بشكل منظم ومناسب. اختر القطع المميزة اختر لكل رف بعض القطع المميزة لتكون نقطة الجذب وتركيز الاهتمام على الرف. يمكن أن تكون هذه القطع تحف فنية أو زهور صناعية أو كتب ذات غلاف جميل. استخدم مجموعات قم بتجميع العناصر معًا لتشكيل مجموعات صغيرة. على سبيل المثال، يمكنك وضع مجموعة من الكتب معًا أو تجميع بعض الزهور والديكورات الصغيرة. اعتمد على التباين استخدم الألوان والأشكال المتناقضة لجذب الانتباه وإضفاء لمسة من الديناميكية على الأرفف. قم بتنسيق القطع الملونة مع القطع الأكثر هدوءًا واستخدم الأشكال الهندسية المختلفة.

أرفف (1)
توازن العناصر حاول تحقيق توازن في توزيع العناصر على الأرفف. قم بتوزيع الأشياء بشكل متساوٍ واحرص على عدم ترك أي جزء من الأرفف فارغًا أو مزدحمًا بشكل غير متناسب. استخدم الإضاءة المناسبة قم بتوفير إضاءة مناسبة للأرفف لتسليط الضوء على العناصر المعروضة. يمكنك استخدام أضواء صغيرة مثبتة على الأرفف أو حتى إضاءة خلفية لإضفاء جو ساحر.

أرفف

احترام النمط العام للمساحة
اختر العناصر التي تتناسب مع النمط العام لالمساحة وديكور الغرفة المعيشة. احرص على أن يكون تنسيق الأرفف متناسبًا مع الأثاث والألوان المستخدمة في الغرفة. التنوع في العناصر استخدم تشكيلة متنوعة من العناصر على الأرفف لإضفاء عمق واهتمام على المساحة. قم بتنسيق الكتب مع الإكسسوارات الزجاجية أو الأواني الزخرفية لإضفاء لمسة من التنوع. الأرقام الفردية تبدو عناصر الديكور المعروضة بأرقام فردية جذابة للعين وتثير اهتمام المشاهد. يمكنك عرض الملحقات الانتقائية في مجموعات مكونة من ثلاثة، وخمسة، وسبعة، والمزيد. تنطبق قاعدة الديكور هذه على تزيين الأسطح الأخرى في منزلك أيضًا مثل طاولات القهوة والطاولات الجانبية ووحدات التحكم وما إلى ذلك. الأقل هو الأكثر الفوضى ليست شيئًا جيدًا أبدًا في أي شيء، بما في ذلك أرفف العرض. تجنب اكتظاظ الرفوف بالكثير من الأشياء.
في بعض الأحيان يكون اتباع النهج البسيط هو الأفضل لتجميل مساحتك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل بشكل أفضل للحفاظ على نظافتها وترتيبها أيضًا.


أرفف



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