10 نصائح لازم تعرفها قبل تنسيق ديكور أرفف غرفة المعيشة

10 نصائح لازم تعرفها قبل تنسيق ديكور أرفف غرفة المعيشة
التاريخ
9/23/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Youm7) تنسيق ديكور الأرفف في غرفة المعيشة يعتبر جزءًا مهمًا من تصميم المساحة ويمكن أن يضفي لمسة من الجمال والأناقة على المكان، فهو يتطلب الاهتمام بالتفاصيل والتوازن واستخدام الإبداع، كما يجب أن يكون تنسيق الأرفف متناسبًا مع الديكور العام للمساحة، وإذا كنت ترغب في تنسيق ديكور الأرفف في غرفة المعيشة الخاصة بك، فإليك 10 نصائح يجب الانتباه إليها وفقًا لموقع "Home Edit" للديكور: ابدأ بالتنظيف والترتيب قبل أن تبدأ في تنسيق الأرفف، تأكد من تنظيفها جيدًا وإزالة أي أوساخ أو غبار. قم بترتيب العناصر الموجودة بشكل منظم ومناسب. اختر القطع المميزة اختر لكل رف بعض القطع المميزة لتكون نقطة الجذب وتركيز الاهتمام على الرف. يمكن أن تكون هذه القطع تحف فنية أو زهور صناعية أو كتب ذات غلاف جميل. استخدم مجموعات قم بتجميع العناصر معًا لتشكيل مجموعات صغيرة. على سبيل المثال، يمكنك وضع مجموعة من الكتب معًا أو تجميع بعض الزهور والديكورات الصغيرة. اعتمد على التباين استخدم الألوان والأشكال المتناقضة لجذب الانتباه وإضفاء لمسة من الديناميكية على الأرفف. قم بتنسيق القطع الملونة مع القطع الأكثر هدوءًا واستخدم الأشكال الهندسية المختلفة.
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توازن العناصر حاول تحقيق توازن في توزيع العناصر على الأرفف. قم بتوزيع الأشياء بشكل متساوٍ واحرص على عدم ترك أي جزء من الأرفف فارغًا أو مزدحمًا بشكل غير متناسب. استخدم الإضاءة المناسبة قم بتوفير إضاءة مناسبة للأرفف لتسليط الضوء على العناصر المعروضة. يمكنك استخدام أضواء صغيرة مثبتة على الأرفف أو حتى إضاءة خلفية لإضفاء جو ساحر.
أرفف
احترام النمط العام للمساحة
اختر العناصر التي تتناسب مع النمط العام لالمساحة وديكور الغرفة المعيشة. احرص على أن يكون تنسيق الأرفف متناسبًا مع الأثاث والألوان المستخدمة في الغرفة. التنوع في العناصر استخدم تشكيلة متنوعة من العناصر على الأرفف لإضفاء عمق واهتمام على المساحة. قم بتنسيق الكتب مع الإكسسوارات الزجاجية أو الأواني الزخرفية لإضفاء لمسة من التنوع. الأرقام الفردية تبدو عناصر الديكور المعروضة بأرقام فردية جذابة للعين وتثير اهتمام المشاهد. يمكنك عرض الملحقات الانتقائية في مجموعات مكونة من ثلاثة، وخمسة، وسبعة، والمزيد. تنطبق قاعدة الديكور هذه على تزيين الأسطح الأخرى في منزلك أيضًا مثل طاولات القهوة والطاولات الجانبية ووحدات التحكم وما إلى ذلك. الأقل هو الأكثر الفوضى ليست شيئًا جيدًا أبدًا في أي شيء، بما في ذلك أرفف العرض. تجنب اكتظاظ الرفوف بالكثير من الأشياء.
في بعض الأحيان يكون اتباع النهج البسيط هو الأفضل لتجميل مساحتك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل بشكل أفضل للحفاظ على نظافتها وترتيبها أيضًا.
أرفف
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