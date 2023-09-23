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6 أخطاء شائعة فى المكياج تجنبيها للحصول على مظهر طبيعى

9/23/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يتعلق الأمر بالمكياج، يهدف الجميع إلى الحصول على مظهر طبيعي وجميل. ومع ذلك، قد تقع الكثيرات في بعض الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى مظهر غير طبيعي ومبالغ فيه. لذا، دعونا نستعرض 6 أخطاء شائعة في المكياج يجب عليك تجنبها للحصول على مظهر طبيعي ومتوازن وفقًا لموقع "BoldSky" الهندي: وضع كمية زائدة من كريم الأساس يعتبر وضع كمية زائدة من كريم الأساس "الفاونديشن" أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها العديد من الناس. يجب أن تتجنبي وضع طبقة سميكة من كريم الأساس، بل قومي بتوزيع كمية صغيرة ومناسبة على الوجه وامزجيها جيدًا حتى تحصلي على تغطية خفيفة وطبيعية.

مكياج تحديد الحواجب بشكل غير طبيعي
قد يكون تحديد الحاجبين بشكل غير طبيعي هو أحد الأخطاء الشائعة. يجب تجنب استخدام قلم الحواجب بلون أغمق بكثير من لون الحواجب الطبيعي. استخدمي قلمًا أو ظلًا للحواجب بلون قريب من لون حاجبيك الطبيعي واملئي الفراغات بلطف للحصول على مظهر طبيعي. وضع كمية زائدة من البودرة يمكن للبودرة الزائدة أن تجعل البشرة تبدو جافة ومبهمة. استخدمي كمية قليلة من البودرة وامزجيها جيدًا على الوجه لإزالة التألق الزائد وتثبيت المكياج دون إضفاء مظهر ثقيل. وضع ظلال العيون بشكل غير متوازن

تطبيق ظلال العيون بشكل صحيح يتطلب توازنًا. تجنبي استخدام ظلال العيون بألوان متعددة بشكل مبالغ فيه وابتعدي عن تناول الألوان الزاهية والمبهجة على الجفن. استخدمي بعض الظلال الطبيعية وامزجيها برفق لإطلالة أنيقة ومتوازنة.


مكياج

إبراز الشفاه بشكل زائد قد تكون الشفاه الجريئة رائجة، ولكنها يمكن أن تخلق مظهرًا غير طبيعي إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح. تجنبي وضع كمية كبيرة من أحمر الشفاه الجريء واختري درجة لونية أقرب إلى لون شفتيك الطبيعي. يمكنك تطبيق طبقة رقيقة وامزجيها جيدًا للحصول على لون طبيعي ومظهر جميل. تجاهل الإعداد الجيد للبشرة يعد الإعداد الجيد للبشرة خطوة مهمة للحصول على مظهر مكياج طبيعي. استخدمي منتجات العناية بالبشرة المناسبة لتنظيف وترطيب البشرة قبل وضع المكياج. استخدمي البرايمر لتمهيد البشرة وتقليل ظهور المسام والخطوط الدقيقة. هذه الخطوات ستساعدك في الحصول على قاعدة مثالية لتطبيق المكياج ومظهر طبيعي يدوم طويلاً.



مكياج



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