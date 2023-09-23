6 أخطاء شائعة فى المكياج تجنبيها للحصول على مظهر طبيعى

6 أخطاء شائعة فى المكياج تجنبيها للحصول على مظهر طبيعى
التاريخ
9/23/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يتعلق الأمر بالمكياج، يهدف الجميع إلى الحصول على مظهر طبيعي وجميل. ومع ذلك، قد تقع الكثيرات في بعض الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى مظهر غير طبيعي ومبالغ فيه. لذا، دعونا نستعرض 6 أخطاء شائعة في المكياج يجب عليك تجنبها للحصول على مظهر طبيعي ومتوازن وفقًا لموقع "BoldSky" الهندي: وضع كمية زائدة من كريم الأساس يعتبر وضع كمية زائدة من كريم الأساس "الفاونديشن" أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها العديد من الناس. يجب أن تتجنبي وضع طبقة سميكة من كريم الأساس، بل قومي بتوزيع كمية صغيرة ومناسبة على الوجه وامزجيها جيدًا حتى تحصلي على تغطية خفيفة وطبيعية.
مكياج تحديد الحواجب بشكل غير طبيعي
قد يكون تحديد الحاجبين بشكل غير طبيعي هو أحد الأخطاء الشائعة. يجب تجنب استخدام قلم الحواجب بلون أغمق بكثير من لون الحواجب الطبيعي. استخدمي قلمًا أو ظلًا للحواجب بلون قريب من لون حاجبيك الطبيعي واملئي الفراغات بلطف للحصول على مظهر طبيعي. وضع كمية زائدة من البودرة يمكن للبودرة الزائدة أن تجعل البشرة تبدو جافة ومبهمة. استخدمي كمية قليلة من البودرة وامزجيها جيدًا على الوجه لإزالة التألق الزائد وتثبيت المكياج دون إضفاء مظهر ثقيل. وضع ظلال العيون بشكل غير متوازن
تطبيق ظلال العيون بشكل صحيح يتطلب توازنًا. تجنبي استخدام ظلال العيون بألوان متعددة بشكل مبالغ فيه وابتعدي عن تناول الألوان الزاهية والمبهجة على الجفن. استخدمي بعض الظلال الطبيعية وامزجيها برفق لإطلالة أنيقة ومتوازنة.
إبراز الشفاه بشكل زائد قد تكون الشفاه الجريئة رائجة، ولكنها يمكن أن تخلق مظهرًا غير طبيعي إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح. تجنبي وضع كمية كبيرة من أحمر الشفاه الجريء واختري درجة لونية أقرب إلى لون شفتيك الطبيعي. يمكنك تطبيق طبقة رقيقة وامزجيها جيدًا للحصول على لون طبيعي ومظهر جميل. تجاهل الإعداد الجيد للبشرة يعد الإعداد الجيد للبشرة خطوة مهمة للحصول على مظهر مكياج طبيعي. استخدمي منتجات العناية بالبشرة المناسبة لتنظيف وترطيب البشرة قبل وضع المكياج. استخدمي البرايمر لتمهيد البشرة وتقليل ظهور المسام والخطوط الدقيقة. هذه الخطوات ستساعدك في الحصول على قاعدة مثالية لتطبيق المكياج ومظهر طبيعي يدوم طويلاً.
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