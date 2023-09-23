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يسرا صممت ديكور باربى وبطلته طفلة عارضة أزياء من أبناء متلازمة داون

9/23/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Youm7) تميزت بملامحها البريئة وضحكتها الصافية وملامحها الملائكية القادرة على جذب قلب كل من يراها، فلما لا وهى من صاحبات "متلازمة الحب"، كما تعتبر من الأطفال المميزين الطامحين الذين يحلمون بتحقيق المزيد من النجاحات في مستقبلهم، هي الطفلة لايا حسام، بطلة ديكور "باربي" والتي لعبت دور الدمية الشقراء الشهيرة، وأضافت عليها صفاتها الجذابة والطفولية الرقيقة.


الطفلة لايا بسيارة باربى

تحدثت منى ابراهيم والدة الطفلة لايا حسام عن ابنتها، حيث قالت لـ"اليوم السابع": "لا ياعندها 11 سنة وبالصف الخامس الابتدائي، واشتركت في أكثر من مسابقة من مسابقات ملكات جمال الداون وفازت بإحداها عام 2020، واشتركت في مسابقات أجمل عارضات أزياء وفازت بأحدهم، واشتركت في العديد من جلسات التصوير، أخرهم جلسة ديكور باربي".



الطفلة لايا حسام

وتقف والدة ليا بجوار ابنتها حيث أكدت على إنها تحرص على مشاركة ابنتها في أي جلسة تصوير وذلك لحب الأخيرة الشديد لمجال عرض الأزياء، ولشعورها بأن ابنتها ترى مستقبلها في مجال عروض الأزياء وأكدت والدتها إنها تشعر بأن ابنتها فتاة طبيعية ليست تعانى من أي مشكلة وتعاملها على هذا الأساس مما زاد من ثقة الطفلة بنفسها وتشجيعها في تحقيق الأفضل، وأشارت إلى أن أصحاب متلازمة داون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاعوا أن يحققوا المزيد من أحلامهم وإنها تتمنى أن تحقق طفلتها حلمها.


الطفلة لايا داخل بيت باربى

وتحدثت يسرا عبد الرحمن، مصممة ديكور "باربي" عن اتجاهها لفكرة تصميم ديكور الدمية الشهيرة، حيث قالت لـ"اليوم السابع": "أنا بحب باربي منذ طفولتى وعندما تصدر فيلم "باربي" " تريند" بعد فترة قصيرة من عرضه بالخارج، فكرت أقدم ديكور باربي من وجهة نظر طفلة كانت تلعب في التسعينات بالدمية الشقراء، وحرصت على تنفيذ جميع مايخص باربي الدمية التي كنت ألهو بها وأنا طفلة، فصممت بيت الدمية الشقراء من غرفة نومها وإكسسواراتها والألعاب الخاصة بها وديكوراتها وحمام السباحة وسيارتها والفرشاة والمرايات والصندوق الشهير للعبة ".


الطفلة لايا

وعن الصعوبات التي واجهتها في تصميم ديكور باربي، حيث قالت :"أكثر شيء صعب يواجهني في عملي عموما هو إقناع العملاء بالأفكار الجديدة لأن الجميع يفضل اختيار الآمن وأول فيلم باربي أصبح" تريند" الجميع صمم صندوق دمية باربي فقط وأنا فضلت أنفذ فكرة باربي من زاوية طفولية مختلفة تماماً والتي تشعر إننا نزور باربي
في بيتها ".


الطفلة مع ديكور باربى

وعبرت يسرا عن أمنيتها التي تسعى لتحقيقها، حيث قالت :"نفسى أصمم متحف للنوستالجيا وأعرض فيه تصميماتى جميعها التي تعود لحقبة التسعينات من لعب أطفال والشخصيات الشهيرة من أبطال أفلام ومسلسلات التى ظهرت في هذا الوقت وغيرها من الأشياء المتعلقة بهذه الحقبة".


صورة أخرى من جلسة التصوير
لايا حسام

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