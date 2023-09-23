لو تحبى اللون الفوشيا.. اعرفى إزاى تنسقيه مع ألوان تانية

من المعروف أن اللون الفوشيا لون جرئ ومبهر، وأفضل لون يناسب اللون الجرئ هو الألوان الأرضية، مثل اللون البنى وهو لون أرضى، مما يجعل مزج اللون البنى مع اللون الفوشيا أمر مذهل، فيمكن ارتداء سروال من الجيز مع قميص أبيض، مع سترة باللون البنى، مع وضع بلوفر باللون الفوشيا على الكتف لعمل طلة مذهلة غير عادية.



الفوشيه والبني

يمكن عمل مزج جيد من اللون الوردى مع اللون الأبيض، عن طريق ارتداء سروال من الجينز الأبيض وقميص وارتداء سترة من اللون الفوشيا، ومن خلال تباين الألوان يظهر الشكل والنمط المحبب الذلا يجعل الطلة مميزة بشكل كبير، عن طريق مزج القوام والأنماط، مع ارتداء حقيبة بيضاء وحذاء أسود لأكمال الطلة.



الفوشيه والأبيض

قد تتعجب الفتاة من اللونين ولكن المزج بينهما أمر ممتع ويخلق طلة مذهلة، فيمكن للفتاة أن تختار اللون الأزرق أو درجات من اللون الأزرق، مثل اللون السماوى مع اختيار اللون الفوشيا عن طريق ارتداء تنورة متوسطة الطول من الشيفون الفوشيا وبلوزة زرقاء فاتحة اللون لعمل مزج مبهر لا ينسى.



الفوشيه والأزرق

قد تشعر الفتاة أن اللونين يصعب وضعهم بجوار بعض ولكن هذا غير صحيح فيمكن عمل مزج رائع من خلال ارتداء بدلة من اللون الأحمر مع كنرزة فوشيا لعمل لمسة جمالية أنيقة، ويمكن لأكمال الطلة ارتداء حذاء رياضى أبيض، وحقيبة صغيرة كاجوال.



الفوشيا والأحمر

اللون الفوشيا والأسود من أكثر الألوان التي يمكن الجمع بينهما، وتلك الألوان تعطى المزيد من الثقة والتألق، عن طريق اختيار قميص كلاسيكى باللون الفوشيا مع ارتداء تنورة سوداء وحقيبة سوداء وحذاء أسود لجعل الطلة غاية في الجمال.



