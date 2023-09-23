لو تحبى اللون الفوشيا.. اعرفى إزاى تنسقيه مع ألوان تانية

لو تحبى اللون الفوشيا.. اعرفى إزاى تنسقيه مع ألوان تانية
التاريخ
9/23/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Youm7) اللون الفوشيا هو لون زاهٍ وجذاب يعتبر من بين الألوان الزاهية والمشرقة. يتميز هذا اللون بالقوة والحيوية، وهو يضفي لمسة من الجمال والأناقة على الأزياء. تنسيق الأزياء باللون الفوشيا يعتبر مهمًا لأنه يمكن استخدامه لإضفاء لمسة حية ومبهجة على المظهر العام. ولكن يحتاج إلى الكثير من التناغم مع
الألوان ، ويمكنك الاستفادة من هذه الاقتراحات من موقع "lookiero" لتنسيقه: الألوان التي تكون جيدة مع اللون الفوشيا
الفوشيه واللون البنى
من المعروف أن اللون الفوشيا لون جرئ ومبهر، وأفضل لون يناسب اللون الجرئ هو الألوان الأرضية، مثل اللون البنى وهو لون أرضى، مما يجعل مزج اللون البنى مع اللون الفوشيا أمر مذهل، فيمكن ارتداء سروال من الجيز مع قميص أبيض، مع سترة باللون البنى، مع وضع بلوفر باللون الفوشيا على الكتف لعمل طلة مذهلة غير عادية.
اللون الفوشيا واللون الأبيض
الفوشيه والبني
يمكن عمل مزج جيد من اللون الوردى مع اللون الأبيض، عن طريق ارتداء سروال من الجينز الأبيض وقميص وارتداء سترة من اللون الفوشيا، ومن خلال تباين الألوان يظهر الشكل والنمط المحبب الذلا يجعل الطلة مميزة بشكل كبير، عن طريق مزج القوام والأنماط، مع ارتداء حقيبة بيضاء وحذاء أسود لأكمال الطلة.
الفوشيه واللون الأزرق
الفوشيه والأبيض
قد تتعجب الفتاة من اللونين ولكن المزج بينهما أمر ممتع ويخلق طلة مذهلة، فيمكن للفتاة أن تختار اللون الأزرق أو درجات من اللون الأزرق، مثل اللون السماوى مع اختيار اللون الفوشيا عن طريق ارتداء تنورة متوسطة الطول من الشيفون الفوشيا وبلوزة زرقاء فاتحة اللون لعمل مزج مبهر لا ينسى.
الفوشيا واللون الأحمر
الفوشيه والأزرق
قد تشعر الفتاة أن اللونين يصعب وضعهم بجوار بعض ولكن هذا غير صحيح فيمكن عمل مزج رائع من خلال ارتداء بدلة من اللون الأحمر مع كنرزة فوشيا لعمل لمسة جمالية أنيقة، ويمكن لأكمال الطلة ارتداء حذاء رياضى أبيض، وحقيبة صغيرة كاجوال.
الفوشيا واللون الأسود
الفوشيا والأحمر
اللون الفوشيا والأسود من أكثر الألوان التي يمكن الجمع بينهما، وتلك الألوان تعطى المزيد من الثقة والتألق، عن طريق اختيار قميص كلاسيكى باللون الفوشيا مع ارتداء تنورة سوداء وحقيبة سوداء وحذاء أسود لجعل الطلة غاية في الجمال.
الفوشيا والأسود
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