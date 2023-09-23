حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 24 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يعرف عن مولود برج الجوزا أنه شخصية جيدة التعامل والتنوع محب للحياة يجيد السرعة في إنهاء مهامه المطلوبة، عاشق للرياضة، خبير في وضع الخطط، يمتلك كم كبير من الذكاء.



يشتهر مولود برج الجوزاء بالطموح والسعي، أيضًا شخص محب للسفر وتناول الأطعمة الصحية الخالية من الدهون عاشق للدايت خفيف الظل، يميل إلى الكوميديا.



ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.











حاول أن تتوقف عن التسرع في اتخاذ القرارات التي تتسبب في حدوث أزمات في العمل، وابتعد عن الدخول في أي تفاصيل سلبية تجعل تترك العمل وتفكر فيها، حاول ألا ترهق تفكيرك.



بالرغم من رومانسية مولود برج الجوزاء الا أنه شخصية غير قادرة على العمل تحت ضغط، سريع التهرب وأحيانا لا يمكن الاعتماد عليه في بعض الظروف، لذا حاول أن تغير من نفسك وتحافظ على شريك حياتك

السهر وتناول الأملاح من أبرز السلوكيات التي تتسبب في تدهور صحتك، فحافظ على أن تكون بصحة جيدة ومارس التمارين الرياضية وتناول المياه والأطعمة المفيدة الصحية فقط

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يكون هناك مجموعة من القرارات التي تصدر في العمل والبعض منها يمكن أن يعمل لصالحك فحاول أن تلتزم الهدوء والصمت.

يعرف عن مولود برج السرطان انه شخصية جيدة التعامل محب للحياة والسفر وتناول الأكلات السريعة يمتلك قدر كبير من القوة على تحمل الضغط.

صاحب خيال واسع

يمتلك قدر كبير من الذكاء

قادر على اقناع الاخرين بقوة بالرغم من ذلك لا يحب التسامح ويحب الانتقام واخذ الحق، دائمًا يمثل مصدر إزعاج قوي.



ومن مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.











تجنب تكرار أي خطط سابقة ولكن جدد في أفكارك وخططك بالعمل، واختر فريق عمل جيد قادر على تخطي الصعوبات لتحقيق النجاح سويًا، تعاون مع الفريق واختار أفضل الخبرات السابقة

احذر من اشتعال الخلافات مع المقربين منك ولا سيما مع شريك حياتك خلال الفترات المقبلة وتخلى عن السلبيات التي تتسبب في توتر العلاقة العاطفية، التزم الصمت.



انت بحاجة للحد من تناول الاكلات الدسمة لفترة طويلة لكي لا تصاب بحالة من السمنة المفرطة التي تتسبب في زيادة الأمراض، فكن حريص على صحتك بشكل جيد.



يتوقع علماء الفلك

لمولود برج السرطان

سفر مع الأصدقاء

والعائلة وبعض الاكتشافات التي تجعلك تشعر بالسعادة لفترات طويلة، وحافظ على تجديد العلاقات وحاول ألا تخسر علاقاتك.



يمتاز برج الميزان بأنه شخص انيق يجيد تنسيق الملابس، عاشق للمغامرات وحب السفر،

حنون محبوب بشكل كبير جدًا تجاه المحيطين به، محب للحياة بشكل كبير يعشق الترفيه

يتصف مولود برج الميزان بحبه القوي للحب فهو لا يمكنه أن يعيش بدونه، قادر على السيطرة في العلاقة العاطفية بشكل كبير، أيضًا يتصف بالجاذبية

والكاريزما فهو صاحب حسن الوجه.



ومن مشاهير برج الميزان الفنانة روبي ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي







ابتعد عن التوتر خلال الفترات الحالية في ساعات العمل، وتجنب الدخول في تفاصيل خارجية، وحاول أن تعمل على تحسين مهارات اتصالك مع

الفريق والشخصيات ذات الخبرة.

حاول أن تحافظ على المساحة الشخصية الخاصة بك ولا تسمح لشريك حياتك أن يخترق حدودك

ومساحتك الحرة، ولكن تناقش في هدوء لكي تسير الأمور في أفضل حال.



الصحة كنز فحاول أن تحافظ على صحتك وتخلص من السلبيات التي تؤثر عليك بشكل سلبي في الفترات الحالية وحافظ على أن تحصل جسم مثالي خالي من الدهون الضارة.



يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان،

أن يحصل على تجديد ثقة

ويوقع عقود ومن المتوقع أن ينتظره فرصة للسفر مع شريك الحياة خلال الفترات المقبلة.

يعتبر برج العذراء من الأبراج الطموحة جيدة السعى نحو تحقيق أهدافهم يمتلكوا القدرة على امتصاص غضب الأخرين بالرغم من أنه شخصية عصبية سريعة الغضب لكنه يجيد التعاملات في العمل بطريقة جيدة، رومانسي بشكل كبير جدًا ، عاشق للعمل والترتبيات منظم في حياته



يمتاز مولود العذراء بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو من الشخصيات جيدة التعامل في العلاقات الاجتماعية، مرن في تعاملاته، يمتلك نسبة عالية من الذكاء، طيب القلب، حسن المظهر .



ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد البنيوي ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي









حافظ على تكوين العلاقات الطيبة في العمل واسعى إلى تحقيق التوازن في العمل الجماعي بروح الفريق الذي يساعد على التعاون بشكل كبير مما يساعد أيضًا على اكتساب المهارات من الجماعة

الحب في طريقك فحاول أن تضع الحدود التي تؤهلك للزواج من شريك حياتك المستقبلي وحاول أن تفكر بالعقل قبل القلب، استغل الفرصة بشكل جيد، في الفترات الحالية.



أنت بحاجة للراحة النفسية خلال الساعات الأخيرة من الفترات الحالة وتحلى بالهدوء، وتناول الأكلات الغنية بالحديد، وابتعد عن تناول الأملاح التي تتسبب في زيادة الوزن، خلال الفترات المقبلة.



يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء الفترة المقبلة أن يحصل على العديد من الفرص التي تؤهله للبدء في حياة جديدة، وأيضًا يمكنه أن يحصل على اقتراحات تساعد في مستقبله المهني ، ويمكن أن يتقابل مع شريك الحياة الحقيقة.

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها الشجاعة لذلك يواجه المخاطر وينتصر في معاركه طوال الوقت، والحكمة والإصرار كما يعشق الحياة.

يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها الطموح الذى يدفعه لوضع خطة مميزة تساعده على تحقيق مايحلم به على أرض الواقع، كما يتميز بشخصية قيادية حكيمة.

ومن مشاهير

برج العقرب

الموسيقار عمر خيرت، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







تحديدك الدائم لأفكارك ساعدك طوال الوقت على تقديم أفضل مالديك ومنافسة من حولك من زملائك، مما جعلك في المقدمة ولا يستطيع أحد منافسة أبداً.

حبك الشديد لشريك حياتك ساعدك في عيش حياة هادئة مستقرة خالية من المشاكل، يحسدك عليها كل من حولك، ويتخذونك طوال الوقت مثلهم الأعلى.

الانضباط هو مفتاح صحتك الجيدة اليوم. بينما لا تتناول الأطعمة السريعة وتمارس التمارين الرياضية، فإنك بحاجة لأن تقوم بها في الوقت المناسب أو بطريقة منظمة.

الوقت مناسب تمامًا للاستمتاع ببعض المرح مع الأصدقاء. اخرج لحفلة أو أمسية مليئة بالمرح ومن المرجح أن تصبح روح وحياة هذه الاحتفالات.



يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات والتي منها حبه الشديد لعمله وتمتعه بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع، كما لديه طموح يدفعه لتقديم أفضل مالديه.



يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى منها حرصه على طهى الطعام و ممارسته للتمارين الرياضية، كما يعشق خوض المغامرات المثيرة للغاية.

من مشاهير

برج الحمل

الفنانة كريستين ستيورات، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







احذر من الاستسلام للتكاسل والخمول في عملك حتى لا تعطى فرصة ذهبية لمن حولك لمنافستك في مجالك المهني والانتصار عليك في معاركك.

اعمل على تقوية علاقتك بشريك حياتك، حتى تشعر بالسعادة والحب، وإياك أن تسمح لأحد بالتدخل بينكما حتى لا يثير المشاكل بينكما وتتحول حياتك لجحيم.

حافظ على صحتك واتبع نظام غذائى صحى يمدك بالعناصر الغذائية الهامة التي تحتاج إليها، وإياك وأن تفرط في تناول الأطعمة الدسمة.

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بصحته أكثر من أي وقت مضى، ويحاول مراراً وتكراراً أن ينتظم في ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.

يتميز مولود برج الثور بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها التحلى بالصبر الذى يجعله يتحمل أي شيء في حياته وحبه الشديد للمرح والتفاؤل مما يجعله بمثابة طاقة إيجابية لمن حوله.

يتسم مولود برج الثور بصفات أخرى منها الرومانسية والعناد الذى يدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة في الكثير من الأحيان، كما يتمتع بشخصية قيادية هامة.

ومن مشاهير

برج الثور

النجم جورج كلوني، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى







اهتم بأدق تفاصيل عملك ولا تتجاهل أي شيء حتى لا ترتكب الكثير من الأخطاء كما عليك بوضع خطة تساعدك على النجاح والتفوق في مجالك المهنى.

تجنب إثارة المشاكل مع شريك حياتك خلال الفترة المقبلة، كما عليك احترام عائلته حتى تعيش حياة سعيدة، وأجلس بعض الوقت مع أطفالك حتى تقوى علاقتك بهم.

لا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة حتى لا تصاب بالسمنة مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، وإياك وأن تسهر لساعات طويلة حتى تستطيع التركيز في عملك.

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بعمله ويخلص له، ويضع خطة جديدة تساعده على تحقيق المزيد من الإنجازات.

يتميز مولود برج الجدى بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بعقلية تجارية وشخصية مستقلة تجبر من حوله على إحترامه طوال الوقت، كما يساعد من يحتاج إليه.

يتسم مولود برج الجدى بصفات أخرى منها الجدية في التعامل مع من حوله، كما يعشق عمله ويفضل الجلوس في الأماكن الهادئة البعيدة عن الضوضاء.

ومن مشاهير

برج الجدى

الفنانة أنغام ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







كرر محاولاتك ولا تيأس حتى تصل لما تحلم به طوال الوقت، كما عليك أن تؤمن بنفسك وتبحث عن طرق بديلة تساعدك على الوصول لهدفك الذى تحلم به.

عبر عن حبك لشريك حياتك بالأفعال وليس بالأقوال حتى يطمئن تجاهك ويشعر باهتمامك وحبك له ويبادلك نفس الشعور وتصبح حياتكما مستقرة كما كانت في السابق.

تجنب الإنغماس في الأفكار السلبية حتى لا تؤثر على صحتك النفسية، كما عليك الجلوس مع أصدقائك وأحبائك حتى تشعر بالحب والسعادة.

يجب على مولود برج الجدى خلال الفترة المقبلة، أن يعمل بجد وإجتهاد ويكرر محاولاته دائماً ولا يستسلم لليأس مرة أخرى ويقوى علاقته أيضاً بشريك حياته.

مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يحب السفر والحرية والأستمتاع برؤية الأمكان الجديدة، ويحب المرح والضحك، وقادر على أقناع من حوله بأفكاره.

مولود برج القوس يتمتع بأن له نظرة فلسفية حكيمة ومنطقية لبعض الأمور، ومتفائل بدرجة عالية وتلك المشاعر المتفائلة قد توقعه في بعض المتاعب في المستقبل.

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







أحصل على المزيد من المهارات اللازمة للقيام بمهام العمل، لأنهاء عملك بشكل سريع ومنجز، ولا تتكاسل عن القيام بكل أعمالك حتى لا تتراكم عليك وتشعر بالإحباط.

حاول أن تحتوى شريك الحياة، وفاجئه بهدية جميلة، ليشعر بالسعادة وأنك تقدر جهوده، مع عدم إدخال أي شخص في أي خلاف يحدث بينكما مهما كان كبير.

قلل من تناول طعام الشارع الدسم الذى يحتوى السعرات الحرارية العالية من الشارع، وتناول طعام من المنزل يكون قليل الزيوت، مع ممارسة رياضة خفيفة لتحريك الجسم.

كن راضى بحياتك، فأنت أفضل من غيرك، وعش بتفاؤل ورضا، وأعلم أنك قادر على تغير ما لا تريده، لتصبح أفضل، مع التطوير من قدراتك كل فترة من الوقت.

مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أن لديه المقدرة على تحقيق أحلامه على أرض الواقع، ويحب السيطرة والقيادة وخاصة عند العمل في مراكز قيادية، ولا يسمع الرأي الآخر.

مولود برج الأسد يتمتع بالكرم والجود وسخى بدرجة كبيرة، ومخلص بشكل لا يصدق لمن حوله، ويحب أن يعرف كل ما هو جديد من حوله، ويغضب من أقل شيء.

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







إذا لم تشعر بالراحة في مجال عملك، فغيره دون أن يؤثر على دخلك المادى، ويجب أن تجد بديل له بسهولة، مع التطوير من نفسك لتخبر من حولك أنت كنت على حق.

لا تتأثر بالعلاقة العاطفية الماضية، مع النظر إلى الأمام لعلاقة عاطفية جديدة، مع شريك حياة مستقبلى يكون لديه نفس الصفات التي تحلم بها، سواء الصفات الروحية أم الفكرية.

حاول أن تقلل من التدخين بقدر الإمكان حتى تكون قادر بعد ذلك على تركها للأبد من أجل صحتك، ومارس الرياضة بشكل منتظم مع تناول طعام به العناصر المفيدة.

عليك كل فترة أن تدون الإنجازات التي حققتها خلال فترة معينة من الزمن، مع محاولة تحقيق الأهداف التي لم تحققها لتشعر بالسعادة وأنك تحقق أحلامك بسهولة بدون أي معيقات.

مولود برج الحوت يتميز بعدة صفات منها أنه حساس ورقيق المشاعر ويتعامل مع كل الأشياء التي تحدث من حوله بدون تفكير وبشكل بعيد عن الواقع بالمرة .

مولود برج الحوت يتمتع بأنه يملك ذكاء خصب وجاذبية كبيرة ومن السهل أن يكتسب أصداقا بسهولة من طيبة قلبه التي تتسع للجميع ولا يرى الأمور الصغيرة التي لا تؤثر عليه.

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







أحلم بغد أفضل، لتكون لديك المقدرة على تجاوز أي صعاب للشعور بمزيد من السعادة، وضع خطط قصيرة الآجل، وقيم نفسك كل فترة، مع إعطاء من حولك النصحية من خبراتك الكبيرة.

أحتوى شريك الحياة، ولا تقلل من الجهود الى يقوم بها، مع الأيمان بدوره الذى يقوم به، وأخبره بكل المشاعر الرومانسية التي تحس بها، ليعلم كم أنت حساس ومرهف.

مارس رياضة السباحة لتشعر بالنشاط والحيوية ولتكون قادر على الثبات على الوزن المثالى الذى لديك، مع الحرص على تناول طعام منزلى صحى وخفيف.

تحدث بكل وجهة نظرك بكل صراحة ووضوح ليعلم كل من حولك أنك تمتلك أفكار من ذهب، وليتعلم منك من حولك، ولتكون قدوة كبيرة يحتذى بها الجميع.

مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها أنه جاهزل لمساعدة من حوله في أي وقت وقادر على التأقلم مع كل الظروف التي يمر بها بسهولة شديدة، وصادق مع الناس.

مولود برج الدلو يتمتع بأنه قادر على تحليل الأمور التي يلاحظها بشكل عقلانى ومنطقى وحكيم، ويملك ذكاء حاد مما يجعله يحب كل ما هو جديد من أبتكارات.

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







حاول أن تحقق ذاتك ولا تسمع للشخص الذى يريد أن يقلل من أحلامك، فقد يكون يشعر بالغيرة منك مما يريدك لا تتقدم عنه، سير في طريقك كما أنت فأنت على مشارف النجاح.

أسمع لشريك الحياة، فأنه يحتاج أن يتحدث للكثير من المشاكل والأحداث لاتى يمر بها خلال اليوم، ويحتاج أن يعرف رأيك، أصغى له وأحتويه حتى يشعر بالأمان معك.

تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة مع شرب الماء بكثرة خلال ساعات اليوم، ومارس رياضة المشى لتشعر بالنشاط والحيوية.

ضع خطط طويلة الآجل لمشروعك الذى تريد تحقيقه، حتى تكون قادر على رؤيته على أرض الواقع، مع الحصول على الكثير من المكاسب التي تحلم بها.



