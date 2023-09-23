أخبار الاقتصاد اليوم.. اهتمام الدولة بتعزيز الشراكات التنموية العابرة للقارات

وزير المالية: اهتمام الدولة بتعزيز الشراكات التنموية العابرة للقارات







تبدأ بعد غد الإثنين، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تستضيفها شرم الشيخ لأول مرة بأفريقيا، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية؛ يتباحثون جميعًا حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة «كورونا»؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري، يرتكز علي إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص؛ لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف يبعث برسائل مهمة للعالم أجمع، أبرزها إدراك مصر لأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتعبئة الموارد المالية المحفزة للقطاع الخاص؛ ليمتلك قدرة أكبر علي تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة؛ بما يمكنها من تجاوز أي عقبات، فضلاً على أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في تمويل الأهداف التنموية بالبلدان النامية والأفريقية في ظل تزايد الفجوات التمويلية الناجمة عن تأثرها بارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق العالمية.





وزير البترول: الاستثمارات الإماراتية فى مصر تؤكد قوة الروابط بين البلدين







افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة و السفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات بالقاهرة اولي محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر

والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي.





وتمثل المحطة الجديدة

باكورة استثمارات الشركة الاماراتية

في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق والتي بدأت بموجبها

الشركة الاماراتية الرائدة

في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة و تدشين انشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق و توزيع الوقود.





وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته على اهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية هامة مثل شركة أدنوك الإماراتية

للاستثمار في السوق المصري ، معربا عن ترحيبه بالشركة الاماراتية

وحرصها علي التواجد والاستثمار في مصر

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وزيرة التعاون الدولي ترأس اجتماع للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة







ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة Duke، وذلك ضمن فعاليات الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من بينهم مؤسسة روكفيلر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي مبادرة سياسات المناخ، ومجموعة سيتي الاستثمارية، ومجموعة ميتسوبيشي المالية، وصندوق البيئة

Environmental Defense Fund، ومؤسسة شيل، ووزارة الخارجية الهولندية، وغيرهم.





وفي كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود المشتركة لقياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن القدرة على الصمود أصبح مفهومًا هامًا يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه.







رئيس البورصة يناقش مع وزير الخزانة بهونج كونج تأسيس البورصة العقارية







التقى اليوم السبت، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، كريستوفر هوي - وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج والوفد المرافق له خلال زيارته إلى القاهرة.





وبحث الطرفان خلال الاجتماع، الذي عقد بالمبنى التاريخي للبورصة المصرية بوسط البلد، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين وعلى الأخص فيما يتعلق بتطوير السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بقواعد ونظم وآليات التداول وأسواق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.







كما تطرق النقاش إلى بحث أوجه التعاون في مجالات الصناديق العقارية والمشروعات المستقبلية المتعلقة بتأسيس سوق لتداول الحصص العقارية وأسواق المشتقات وتداول شهادات الكربون، وأيضا مجالات التكنولوجيا المالية.





واتفق الطرفان عل استمرار التواصل بينهما والعمل على بناء وتفعيل أطر تعاون مستقبلي فعال بين الجانبين.





التمثيل التجارى: 1.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع بلغاريا 2022







اختتمت فعاليات البعثة الاستشكافية التي تم تنظيمها إلى العاصمة البلغارية صوفيا خلال يومي 19 و20 سبتمبر الجاري برئاسة وزير مفوض يحيي الواثق بالله- وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري- ومشاركة ممثلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل بهدف جذب الفرص الاستثمارية والارتقاء بمستوى التعاون بين مصر وبلغاريا في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتقى يحيي الواثق بالله- رئيس الوفد والوفد المرافق له يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري بصحبة السيد السفير/ خالد عمارة- سفير جمهورية مصر العربية لدى بلغاريا/ Julian Popov- وزير البيئة والمياه البلغاري بهدف بحث آفاق التعاون المشترك في مجال مكافحة التغير المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه.











