اختتام دورة التجارة فى الخدمات للمسؤولين الحكوميين بمنظمة التجارة العالمية

وتم تنظيم الدورة بالاشتراك بين قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية ومعهد التدريب والتعاون الفني.

وقام المشاركون بحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية

wto بتعميق فهمهم للأحكام الرئيسية للاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات (GATS) وقاموا بتحليل السمات الرئيسية لاتفاقيات التجارة الإقليمية الأخيرة. كما استكشفوا الاتجاهات الحديثة في تجارة الخدمات العالمية، وآخر التطورات في قياس تجارة الخدمات، والأدوات المختلفة لتحليل السياسات التجارية. وناقش المشاركون أيضاً قضايا الساعة في سياسة تجارة الخدمات، مثل التجارة الإلكترونية، وتيسير الاستثمار، والخدمات البيئية.

وقال أوزوما ديزموند إيدو أوديتش، المسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية: "لقد أتاحت لي هذه الدورة تعزيز معرفتي بالتجارة في الخدمات والتعرف على الأحكام الرئيسية في الاتفاقيات التجارية. لقد زودتني أيضًا بالأدوات اللازمة لإشراك مشغلي القطاع الخاص لدينا من خلال تثقيفهم حول فوائد المشاركة في الخدمات التجارية.

وقالت فيرونيكا غابرييلا لوبيز جيلي، المسؤولة بوزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتينية: "لقد ساعدتني هذه الدورة على تعزيز معرفتي بالاتجاهات الناشئة في الخدمات وزودتني بالأدوات ذات الصلة بالمهام التي أقوم بها فيما يتعلق الخدمات والاستثمارات."

وقال بيريسفورد كود، الذي يعمل في المديرية العامة للتجارة الخارجية في بليز: "لقد أتاحت لي هذه الدورة التدريبية اكتساب المزيد من المعرفة حول بعض المفاوضات الأخيرة التي جرت في منظمة التجارة العالمية بشأن الخدمات المحلية، ولوائح الخدمات، وتيسير الاستثمار من أجل التنمية". .



