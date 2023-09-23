توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط ليصل إلى نحو 102 مليون برميل يوميا

توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط ليصل إلى نحو 102 مليون برميل يوميا
التاريخ
9/23/2023 2:37:44 PM
(MENAFN- Youm7) تشير التقديرات إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 ليصل إلى نحو 101.2 مليون برميل/يوم، أي بنسبة تراجع بلغت %0.4% مقارنة بمستويات الربع الأول من عام 2023 حيث انخفض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.7% ليصل إلى حوالي 55.7 مليون برميل/يوم، بينما ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.1% ليصل إلى نحو 45.5 مليون برميل/يوم وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".
وتابع التقرير، يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2023 ليصل إلى نحو 102 مليون برميل/يوم، حيث يتوقع انخفاض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 55.1 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 46.9 مليون برميل/يوم.
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