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توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط ليصل إلى نحو 102 مليون برميل يوميا

9/23/2023 2:37:44 PM
(MENAFN- Youm7) تشير التقديرات إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 ليصل إلى نحو 101.2 مليون برميل/يوم، أي بنسبة تراجع بلغت %0.4% مقارنة بمستويات الربع الأول من عام 2023 حيث انخفض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.7% ليصل إلى حوالي 55.7 مليون برميل/يوم، بينما ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.1% ليصل إلى نحو 45.5 مليون برميل/يوم وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".



وتابع التقرير، يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2023 ليصل إلى نحو 102 مليون برميل/يوم، حيث يتوقع انخفاض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 55.1 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 46.9 مليون برميل/يوم.















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