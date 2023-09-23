رحل قبل أيام.. شاهد مجموعة من لوحات الفنان الكولومبي الشهير فرناندو بوتيرو

وقالت ابنته لينا بوتيرو لمحطة الإذاعة الكولومبية كاراكول إن والدها توفي في موناكو بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي.

وصور الفنان الكولومبى فرناندو بوتيرو السياسيين والحيوانات والقديسين ومشاهد من طفولته في شكل منتفخ وملون يمكن التعرف عليه على الفور.

وحقق الفنان خلال حياته شهرة وتأثيراً عالمياً، وعُرضت لوحاته في المتاحف على مستوى العالم، بينما يمكن العثور على منحوتاته البرونزية المهيبة في حدائق وطرق العديد من العواصم الأوروبية وأمريكا اللاتينية.

وكتب خوان كارلوس، نجل بوتيرو، في سيرة ذاتية عن والده نُشرت عام 2010: "لقد حقق نجاحه هائلاً حقًا، لقد ابتكر فرناندو بوتيرو أسلوبًا فريدًا، أصليًا وسهل التعرف عليه".

ولد فرناندو بوتيرو في 19 أبريل 1932 في مدينة ميديلين، كولومبيا وقد بدأ العمل مصورًا في عام 1948وفي عام 1950، ذهب إلى أوروبا، حيث التحق بأكاديمية سان فرناندو في مدريد، إسبانيا، وأعجب بالنماذج الجصّية في فلورنسا.

ذهب في زيارة طويلة إلى المكسيك بين عامي 1956 و1957 وأعجب باللوحات الجدارية التي أثّرت على مسيرته المستقبلية بشكل ملحوظ حيث قدّم بأعماله الشخصية أشكالاً كبيرة، تحوي هياكل بشريّة ضخمة، كما أضاف اللمسات الطبيعية عليها.

وكان بوتيرو كثيراً ما يشير إلى موطنه كولومبيا، ويخلق محاكاة ساخرة متقنة من التحف الفنية القديمة الماضية أيضاً، مثل دورير، وبونارد، وفيلازكويز، وديفيد، كما يرسم رموز القوّة والسلطة في كل مكان، مثل الرؤساء والجنود والكهنة، لأجل المرح، وأقام حديثاً عروضاً في طوكيو وأثينا.

وهنا مجموعة من لوحاته:



