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عيد صالح يكتب: ديوان النهر لـ محمود سباق بين الأصالة والمعاصرة

9/23/2023 2:37:41 PM
(MENAFN- Youm7) بينَ شَدٍّ وجَذْب.. بين أخذ ورد.. بين جموح وطموح وحمحمة وصهيل خيول.. ما بين صحراء ونيل.. وعزف وتراتيل.. وشجو وسحر.. ونهر وشعر وموسيقى تنتابك الحيرة بين سيرة حياة نهر "إميل لودفيغ" فى سِفْرِهِ وسَفَره عبر قارةٍ وشعوبٍ وقبائلَ.. عبر عادات وتقاليد وصراعات وعرقيات.. بين شباب نهر تأنْسَن وإنسان ذاب وتَنَهَّرَ.. بين ماضٍ من الزمان وآتٍ من الأيام.. هو النهر نيل ووطن وحياة.. هو منزلة وآية وكتاب يغترف منه الشاعر، وكأنه المقصود بقول أحد ملوك الأسر المصرية القديمة: "يمكن للناس أنْ يقولوا فيما بعد لقد كان نيلًا" حين كان النيلُ نيلًا والفيضانُ يَجْرِفُ الأعشابَ والأوشابَ للبحر خلاصًا وصلاةً وشعرًا وموسيقى.



هل يصلُحُ أنْ يكونَ هذا تصديرًا للقراءة أو عتبةً لعتبة النص/ الديوان التى حدَّدَها الشاعرُ بالألف واللام وكأنه يقول النهر الذى تعرفون أو هو النهر.. نهر النيل، من الإهداء: إلى النيل/ الوطن والوطن الإنسان.. فهما جماع الحياة وجمالها فى الشعر والموسيقى.. إنه النهر الذى تعرفون والذى أقصده، نهر النيل بالتحديد، وبالتنصيص فى الإهداء..!



ولست أدرى لماذا العنوان الفرعى شعر وموسيقى، وهل هما صفتان مجازيتان للنهر أم إضافة شارِحَة لما بين ضِفَّتَى الديوان، أيًّا كان الأمر فالكلمتان مرتبطتان بواو العطف فالشعر هنا ليس على إطلاقه ولكنه مواكب للموسيقى، وقد لا يكون كذلك، فالشعر شِعْرٌ بكل أشكاله ومدارسه والموسيقى مرافقة ومجاورة، وإن كنت أميل إلى التفسير الأول وهو الانحياز للشكل، وكأن الشاعر يريد أن يقول لنا: إن الشعر هنا مقصود به مظلة الخليل ومملكته مع تناصه فى عنوان شعر وموسيقى.



ومع ذلك فلن نقف كثيرا عند الشكل، فكم من أشكال قشيبة ومحلاة بكل المجازات والصور الشعرية والتخييل والتحليق وليس فيها ماء الشعر ودمه ولحمه وسداه.. وكم من أشكال فقيرة الثوب لكنها غنية بالصدق والعمق والانفعال، ولعلى حين أعود لمصطلح الأصالة والمعاصرة الذى راج استخدامه فى ثمانينيات القرن الماضى ولكنه خبا لجرِّهِ إلى حِجَاجٍ فلسفى دينى وتشكيكٍ حتى فى تناقُصِ القطبين، ولكنها الحاجةُ الآن تدْفعُنى للعودة للمصطلح لما وَجَدْتُ فى السنوات العشر الأخيرة من عودة حَثِيثَةٍ لنهر الشعر الكلاسيكي، ليس فى شكله الخليلى فقط ولكن بما جرى فى النهر من روافد حداثية وتلاقحات بين أجناس أدبية أخرى.. مسرح ورواية، حوار ومونولوج تيار الوعى بعد أن اتسعت القراءات، ولم يعد الشعر مجرد الوقوف على الجسر واستلهام الوَحْى دون تقديم السَّعوط والحنَّاء من ثقافات وقراءاتٍ وشَحْذٍ للمُخَيِّلَةِ وللعَقْلِ الواعِى وما يتسرَّب فى اللَّاوعْى من خبرة الحياة، نحن أمام جيل تسلح -بجانب الشكل- بكل أنواع الآداب والفنون قراءةً وتَجْرِبَةً وحياةً، يضاف لكل ذلك الموهبةُ التى تُؤَصّل وتشذّب وتهذّب لتُخْرجَ لنا إبداعاتٍ غايةً فى العمق والجمال والشاعرية ومن ثَمَّ كانت الأصالةُ الحفاظَ على الشكل الكلاسيكى التراثى بموسيقاهُ وبحورهِ وتفاعيله وزحافاتِهِ وعِلَلِهِ مع المعاصرة بما جَدَّ واستحدثَ من فنون الأدب والفن واستلهامها والتناصِّ والاشتباك معها فى تلاقح وتنافح يعمق القصيدة ويثريها ويفتح آفاق الدلالة بعيدا عن الاستنساخ والتكرار فى دوائر مغلقة فى سَلْفَنَةٍ مقصودة تهدفُ لأسْرِنا فى الماضى وفى القلب من ذلك كل صنوف الإبداع والثقافة.








هنا فى النهر نجد بردية النيل/مصر، الوطن/الإنسان/ الجمال والعشق والفن والحياة بالتفاعل مع النهر والجسر والحبيبة والأصدقاء والأخ والأم والفنانين والأدباء، والاشتباك مع اللون والقصيدة والغربة، كل ذلك فى صياغة غاية فى الجمال والحبكة والإدهاش حيث نجد أنفسنا أمام شاعر لا تقف أمامه قافية ولا وزن ولا زحافات ولا علل يتدفق ويتألق ويشرق فى نصوص قسمها جزئين، ىالجزء الأول سماه "سيمفونيات شعرية" والجزء الثانى سماه "أبواب ونوافذ"، وإذا ذهبنا إلى تفكيك عنوان الجزء الأول سيمفونيات شعرية نجد أنه يؤكد هنا العنوان الجانبى للديوان شعر وموسيقى.. فالسيمفونيات هى وحدة الموسيقى الكلاسيكية حيث تتكون السيمفونية ثلاث حركات سريعة وبطيئة ثم سريعة وأحيانا يضاف إليها حركة رابعة كما فى سيمفونية بيتهوفن الثالثة والتاسعة، لن أستطرد فى عالم السيمفونيات والموسيقى الكلاسيكية والأركسترات، فقط العنوان هو الذى جرنا لذلك، وكأن الشاعر يؤكد التزامه بالشكل الكلاسيكى السيمفونى بحركاته المعروفة وحشوده ورواده..! كذلك الشعر، أنا هنا ملتزم بشعر العمود ونهره وموسيقاه وبحوره وأوزانه.. قد أخرج لما تقتضيه المعاصرة والمثاقفات.. وما أثبته إميل لودفيج فى "حياة نهر".

وكما كان امرؤ القيس وأبو تمام والبحترى والمتنبى وأبو العلاء..، وما جدَّ على القصيدة العربية على يد سعدى يوسف وجيله والذى أهدى إليه الشاعر قصيدته فى الجزء الثانى من أبواب ونوافذ.. تحت عنوان والجَدَّ مقيمًا ومُغترِبًا، وسعدى أحد المجددين الحداثيين بانفتاحه على العالم وثقافته وتجاربه.. فطور قصيدته من الكلاسيكية الغنائية وله فيها باع طويل.. إلى قصيدة التفعيلة/ المكثفة والمعتمدة على جماليات السرد والصور الكلية للنص والكثيف حد التقشف.. وإيصال المعنى دون طنطنة أو خطابية.

أريد أن أقول إنَّ إهداء الشاعر قصيدته لروح هذا الشاعر.. يعنى أنه انفتح على تجربته سواء فى الغربة أو الإقامة، كما انفتح وتعامل مع مالك بن الريب، الماضى والحاضر/ الأصالة والمعاصرة والتجديد والتمديد ونرى ذلك جليا فى كل نصوص الديوان.. والتى تجاوزت الغنائية رغم وجودها فى بحور صافية.. إلى شعرية المعنى إلى الفكرة.. إلى الفحوى والمضمون دون النزلاق للحكمة والتفلسف والتخطابية والمباشرة..

وفى شعرية المعنى لا يغفل الشاعر الصورة التى تميز نصه والتى قد لا يخلو منها بيت.. ومع ذلك لاتقف حجر عثرة فى تدفق المعنى بل توضحه وتجمله وتجلوه بما يؤكد وعى الشاعر بفنية الكتابة.. وحرصه على جمالية النص ونصوع الفكرة والمعنى. فأنت فى النص الأول عروس الدلتا والحظر الصحي، وأسميه نوستالوجيا. جاءت القصيدة فى حوارية افتراضية عن الحنين للدلتا وصور الحياة فيها بداية من سطوح البيوت التى يجلس عليها القمر عليها.. صورة تنطق بالجمال.. رغم المفردات العادية.. كيف تخلق من العادى صورا مدهشة.. تجلس القمر على السطوح..

ثم الفجر المنزَّل من صياح ديوكنا.. ثم لمفردات الحياة الواقعية والتى تتمثل فى الصورة الكلية: "لتثاؤب الأجداد وسعالهم وحنانهم وحبهم لعيالنا، للصبح والنهر والشوارع والأشجار، وحراسة الحقل القديم وصيد أسماك العصاري، حصاد بستان الجوافة ،جنى لوز القطن فى بؤونة القاسى على أنفارنا ومواسم الأرز وغنوة الفلاحة البيت والطريق والنوافذ التى تغنى وصوت الأم وبنت العم التى رحلت، والحنين حتى للحضن والضم رغما كورونا فى حوار غاية فى البراعة والتأكيد على الرغبة فى الاحتواء حتى لو كان فيه الموت الذى يشكك فى فيه، هل يموت الناس حقا فى العواصم، هذا الحوار الذكى الموحى يؤكد أن الشاعر لديه طاقة الكتابة للمسرح الشعري، بل إنى أدعوه لذلك. هنا التطور الحواري.. والذى يؤكد أن الموت لن يكون من كرونا ولكن من انطفاء النور، ومن الجرى السريع مع القطيع.. ومن معاداة الربيع.. ومن مكافحة الغرائز..

أين القافية الكلاسيكية رغم التقفية الداخلية المتواترة والمتورة: "السريع، القطيع، الربيع، يصقلها، يشعلها. نحن أمام نص حداثى مائة فى المائة.. وربما ابتدأ به الشاعر الديوان كأنه يقول قبل أن تقرأ الشعر والموسيقى,, وحياة النهر فى القصائد المتناثرة خلال الديوان بعموديتها وموسيقاها.. أنا هنا أؤكد أن الشعر هو الشعر بكل أشكاله.. لكنى مع ذلك اخترت السيمفونيات.. والأبواب.. والنوافذ.. والأغاني.. لأطوعها لما أريد.. وما يمور فى الوجدان ويأتلق.. من المعانى والرموز والدلالات.. التى تنحاز لشعرية المعنى دون أن تنزلق للنثرية أو الخطابية أو الحكمة إلَّا أن تجيءَ بالرَّمز والإيحاء.










فى نص التجربة.. حالة من الوجد الصوفى محنة أو منحة عبر حالات تشف وتستشرف فى أسئلة الوجود الصعب حيث:"اكتشفت ،أنا اكتشفت هي، اكتشفت الله فى عدميَّتى والعفوَ فى إثمى وكان الإثم منجاتى ومركبتى لأصعد.. ليدخل عالم الفردوس.. حضنتُ ربا النعيم، وهمت كالسكران فى نور يفيض ولا يبدد، ورأيت ممَّا لا يرى ما لا يُحَدّ..".

تجلٍ آخر فى نص الخروج، يتناص الشاعر مع قصص الأنبياء فى القرآن الكريم: آنستُ نارا أوقدت نارا.. كنت غارا.. كنت كأسا لا يغيض وكنت ندمانا سكارى.." ليس فى القرآن فقط: إنه شرح يطول وإنه ضيق العبارة.. ثم روح وريحان.. وفاكهة وأبا.. من حاسد مما حسد.. من والد أسيان مما قد ولد.."

نعود إلى النهر وحديثه فى نص "حديث النهر" ص25، ورحلته فى مجراه الممتد.. وبين ضفافه والأشجار على جنبيه.. وأطرافه وحورياته وجنياته وهن يتحولن لأحجار تتدحرج فوق الجسد الصخري، وفأس الفلاح والسواقى التى تحلم بالغرق وذراع النحات وطرقها وهتافات الصحراء"العائمة على عرقي" ويسير مبتلعا المدن من المنبع للمصب للبحر يبتلع الغابة والخيمة "وظلال الجبل المجنون ويودع مصر ويودعها همس سرائرنا ونحدث لرماد النار عن الوطن المجدول فيافي.."

ومن حديث النهر لثورة أطفال النيل المنسيين فى سردية شعرية درامية.. من ابن الخامسة يسن السكين ويطعن خصر الأبدية، ويجمع أبناء السادسة كبار الساسة فى الأقفاص وينفوهم فى الظلم الليلية، وابن التاسعة يدخن سجائره ويطفئها فى رأس الآباء وينفخ فى وجه العدمية ( صور أسطورية )، وتقنية سينمائية.. ( صور التعذيب على مر العصور )، يكبل رجال المنتجعات، ويحاصر أندية اللعب المشبوهة، وكأننا فى فيلم من الخيال العلمي.. أو كابوس من إسقاطات الواقع.. يتبول الأطفال على الحكمة، وكالتنين يعض بنابيه الأحقاد الغربية والشرقية.. شخصيات (غرائبية عجائبية.. بأظافر معقوفة كمخالب نسر جوعان يفتح بطن النفعية.. طفل يتسلل من دار الأيام ويدعوهم لحرب كونية.. صفاته أيضا أسطورية.. رئتاه حرائق غابات من أثر الفتن الأهلية.. (ترمز للأحقاد وغليان الصدور) وقد صار حرائق غابات إلى آخر صور الفساد التى صاروا عليها.. والمعركة الكابوس يقودها الخوف إلى أن تسكر الدنيا من الغيظ.. ويبدو المنظر دمويا..

أما أطفال إفريقيا فقد اصطادوا الأسد المغتر، ومصوا أعواد القصب وندوا أغصان الزعتر، ورقصوا للريح وللأنواء وللحقل المثمر..، ثم عودة الرجل الأبيض الذى غزا إفريقيا.. التى كانت آمنة بأفراس النهر والشمس الهادئة. لا تحدثونا إذن عن لعبة الأطفال.. عن اللصوص والعسكر لأنها أصبحت واقعا مرا متكررا.



الدكتور عيد صالح


فى كل ما ذكرت تبدو شعرية المعنى.. والرؤية.. والفكرة التى تختمر فى الذهن مرورا بالوجدان الذى يفجرها.. بالموهبة والحرفية ومخزون التجربة والثقافات والفنون والآداب بشتى أنواعها.. لتتحول لسبيكة ذهبية تنساب فى دَنٍّ شعرى عذب كان أو أسيان رائع.. وموجع.. يثير المشاعر ويحرك فى القارئ إيجابية التفاعل مع جمال الاستمتاع بالصور المتلاحقة فى صياغة تعمق الفكرة وتزيدها نصاعةً دون مباشرة خطابية أو عجلة إيقاعية.. حتى فى الأغاني.. والأبواب والنوافذ والتجليات.

- إشارات:

1- تظل الرومانسية رغم قسوة الواقع.. والثورة الحداثية وما بعد الحداثية عليه.. والتى تتجلى فى بعض القصائد فى محاولة للتحليق بالخيال الرومانسى لغة ومشاعر تسمو وترق وتشف فى قصائد:

أ‌- اللقاء والوداع: بلغتها وإيقاعها الراقص العذب المتدفق.. بموسيقاه وأوزانه.. وتراكيبه وصوره المحلقة.

ب‌- العودة: ترى ما الذى أضاعك مني


ومن أطفأ الليل عنك وعني


ج- بئر الينسون الدافئ.

2- الخروج من دائرة الذات إلى الآخر.. والذى قد يكون الوجه الآخر للذات.. أنت أنا وأنا أنت فى قصائد غايةً فى الروعة والتصوير والسَّبك.. والصدق الإنساني/الإنسانى الذى يضيء لا بمعناه القيمى.. ولكنه المشترك الإنساني.. الحب/ الخير/ الصراع المشاعر والأحاسيس.. الإخاء ما يجمع البشر من خير وشر.. من مصائب وكوارث ما يوحد بينهم كالفن في: جنة الألوان(1) المهداة إلى الفنان العراقى "سعد علي"، وجنة الألوان(2) المهداة إلى الفنانة المصرية إيفيلين عشم الله. والآخر فى قصيدة أجمل الأخويْن المهداة إلى "السيد سباق"، الآخر في.. باب الأم.. فى هو وهي، فى القصيدتين إلى سعدى يوسف ومالك بن الرَّيْب.. الشاعر مهموم بالآخر المبدع ومتأثر به حدَّ الكتابة عنه.. فى قصائد علامات تؤرخ بحب وعذوبة وجمال وإنسانية للعلاقة بالآخر الأنا الذات المجموع.. الأدب الفن الحياة.

3- كما أشرتُ من قبل فى البداية أن الشاعر بإمكانياته وموهبته وشاعريته العريضة يصول ويجول ويغترف من نهر الشعر العذب الصافي.. بصوره المتلاحقة المشرقة وخياله الجامح ومجازاته المبهرة.. يطوع الواقع ويذهب بنا فى بنيات شعرية مختلفة رغم شكلها العمودى وموسيقاها الصافية وقوافيها التى تجيء سلسةً ودالَّةً وقَشِيبَةً. هذا الشاعر استطاع بموهبته الهائلة وثقافاته المتنوعة/العميقة وفكره وعاطفته أن يكون له سمته ولغته وقصيدته التى لا تتشابه رغم أنها قد تتناص مع التراث.. التراث الذى لا يزال يناطح وينافح الحداثةَ وما بعدها.. فما زال شعر المتنبى وأبوتمام والمعرى وامرؤ القيس.. مبهرا خالدا.. بصوره وإنسانيته وحكمته وفلسفته.

4- وكما قلت إنه يملك أدوات الحداثة ويستعمل أفكارها ويطوِّعها فى قاموسه الشعريّ.. من سرد وحوار ومشهدية وتشكيل.. وكل ذلك يحتاج لدراسة خاصة غير تلك النظرة العامة على الديوان.

















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