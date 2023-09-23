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أشرف العشماوى: ناقشت التاريخ فى رواية السرعة القصوى صفر والإخوان تنظيم مسلح منذ بدايته

9/23/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Youm7) نظمت الدار المصرية اللبنانية، الليلة، حفل إطلاق رواية السرعة القصوى صفر للروائى أشرف العشماوي، وأدارت الحوار الإعلامية منى سراج. في البداية قال محمد رشاد، مدير الدار المصرية اللبنانية للكتاب، إنه سعيد بالقراء الذين حضروا لحفل إطلاق الرواية.
وقال محمد رشاد إنه مهموم بصناعة النشر فى العالم العربي وهي صناعة مهددة وتحتاج تدخل الحكومات العربية، والمقصود بالدعم توفير العديد من المكتبات العامة التي تحتاج إلى الكتب، كذلك المكتبات المدرسية بحاجة إلى تزويد من الكتب.
وتحدث محمد رشاد عن أهمية المحرر الأدبي في صناعة النشر وهي عملية حتى الآن غير متحققة بشكل كامل.
وتابع محمد رشاد أن الناشر له رؤية وعلى الكتاب والمؤلفين أن يعرفوا ذلك.
وعن علاقته بأشرف العشماوي، قال محمد رشاد، إنها بدأت في سنة 2008، ونشرنا له أول عمل أدبي،
ثم استمرت العلاقة بعد ذلك،
وهو يكتب أعمالاً فيها مزيج من الحقيقة والسرد وهو شغوف بالمشهدية وهو لا يتعالى على القارئ.
ومن جانبها قالت نورا رشاد،
إن عملية اختيار الأعمال ليست سهلة،
لكن لدينا وجهة نظر،
تبدأ من تحديد عدد الكتب التي سننشرها، ولدينا لجنة قراءة كبيرة ومهمة نأخذ برأيها.
ومن جانبه قال أشرف العشماوى،
الكاتب لا يكتب من فراغ،
لكن القصدية
ضد الفن،
وعلى الفكرة ان تفرض نفسها على الكاتب،
وروايتي السرعة القصوى صفر سببها انني مهموم بالواقع ومهموم بالتاريخ،
ومن رايي ان التاريخ الحقيقي يرويه الفن والكتابة.
وقال أشرف العشماوي، كان اقتراحي أن يصبح عنوان الرواية راديو حبشي لكن نورا رشاد اقترحت راديو مصر لكن في النهاية استقر الأمر على السرعة القصوى صفر.
وتابع أشرف العشماوي،
تعرضت لفترة مهمة من تاريخ مصر حوالي 30 سنة قبل نكسة 1967، ولا يوجد كاتب يعود للتاريخ مجانًا، والحدوتة مهمة وضرورية ولا يمكن التخلي عنها،
فالوصول للقراء هدف،
وعنصر التشويق مهم جدًا، وأنا ألعب مع القارئ لكن لعب بمنتهى الجدية،
والإخوان كما ظهروا في الرواية هم نظام مسلح كان يعيش في مصر وذلك منذ ثلاثينيات القرن الماضي ولا علاقة لهم بالدين.

وأشار أشرف العشماوي إلى أن الحاجة لبيبة في الرواية شخصية حقيقية كانت مع مصطفى كامل قبل أن تنضم لجماعة الإخوان الإرهابية، ومن جانب آخر قال العشماوي أنا أحب المهمشين وأحب أن أكتب عنهم وأن أجعل منهم أبطالاً.
تدور أحداث رواية السرعة القصوى صفر حول قصة أسرة مصرية عاشت في حي جاردن سيتي بالقاهرة قبل ثورة يوليو بسنوات طويلة وعانت بعدها أعوامًا كثيرة، ومن خلالها يسرد لنا الراوي قصص الطفولة والغرام والمغامرة والهروب والجريمة والمؤامرة وصراعات السياسة.




























































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