تعرف على الروايات الأكثر مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الجارى

جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز الأول، الكود الأحمر، بواسطة كايل ميلز، الكتاب الثاني والعشرون في سلسلة ميتش راب. يحاول "راب" وفريقه إحباط مؤامرة دبرتها روسيا دون أن يتم اكتشافهم.

جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية هولى، بواسطة ستيفن كينج، وتدور حول تحقيق تقوم به المحققة الخاصة هولي جيبني فيما إذا كان لزوجين من الأكاديميين الثمانينيين علاقة باختفاء بوني دال.

جاءت فى المرتبة الثالثة، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.



جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية أكاذبب بواسطة جيمس باترسون، وتدور حول قصص عن الحارس الساقط ، وقصة أخرى تدور حول انتبه لظهرك.

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز، رواية الأشياء التي تركناها وراءنا بواسطة لوسي سكور، تدور حول أمين مكتبة بلدة صغيرة يمتلك سرًا غامضًا من ماضيه يتكشف عبر الأحداث.



