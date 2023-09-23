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تعرف على الروايات الأكثر مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الجارى

9/23/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية وجاءت القائمة كالتالى..

الكود الأحمر

جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز الأول، الكود الأحمر، بواسطة كايل ميلز، الكتاب الثاني والعشرون في سلسلة ميتش راب. يحاول "راب" وفريقه إحباط مؤامرة دبرتها روسيا دون أن يتم اكتشافهم.


الكود الاحمر رواية هولي

جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية هولى، بواسطة ستيفن كينج، وتدور حول تحقيق تقوم به المحققة الخاصة هولي جيبني فيما إذا كان لزوجين من الأكاديميين الثمانينيين علاقة باختفاء بوني دال.


هولى رواية الجناح الرابع

جاءت فى المرتبة الثالثة، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.


الجناح الرابع رواية
أكاذيب 23
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جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية أكاذبب بواسطة جيمس باترسون، وتدور حول قصص عن الحارس الساقط ، وقصة أخرى تدور حول انتبه لظهرك.


23 اكاذيب رواية الأشياء التي تركناها وراءنا

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز، رواية الأشياء التي تركناها وراءنا بواسطة لوسي سكور، تدور حول أمين مكتبة بلدة صغيرة يمتلك سرًا غامضًا من ماضيه يتكشف عبر الأحداث.


الاشياء التى تركنها وراءنا



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