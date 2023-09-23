تعرف على الروايات الأكثر مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الجارى

تعرف على الروايات الأكثر مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الجارى
التاريخ
9/23/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية وجاءت القائمة كالتالى.. الكود الأحمر
جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز الأول، الكود الأحمر، بواسطة كايل ميلز، الكتاب الثاني والعشرون في سلسلة ميتش راب. يحاول "راب" وفريقه إحباط مؤامرة دبرتها روسيا دون أن يتم اكتشافهم.
الكود الاحمر رواية هولي
جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية هولى، بواسطة ستيفن كينج، وتدور حول تحقيق تقوم به المحققة الخاصة هولي جيبني فيما إذا كان لزوجين من الأكاديميين الثمانينيين علاقة باختفاء بوني دال.
هولى رواية الجناح الرابع
جاءت فى المرتبة الثالثة، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع" للكاتبة ريبيكا ياروس، وتدور حول حث القائد العام، لـ فيوليت سورنجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنين.
الجناح الرابع رواية
أكاذيب 23
1/2
جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية أكاذبب بواسطة جيمس باترسون، وتدور حول قصص عن الحارس الساقط ، وقصة أخرى تدور حول انتبه لظهرك.
23 اكاذيب رواية الأشياء التي تركناها وراءنا
جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة من قائمة نيويورك تايمز، رواية الأشياء التي تركناها وراءنا بواسطة لوسي سكور، تدور حول أمين مكتبة بلدة صغيرة يمتلك سرًا غامضًا من ماضيه يتكشف عبر الأحداث.
الاشياء التى تركنها وراءنا
MENAFN23092023000132011024ID1107126521
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.