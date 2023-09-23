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هكذا رد إيلون ماسك على منشور تيم كوك بشأن هاتف أبل أيفون 15

9/23/2023 2:37:32 PM
(MENAFN- Youm7) يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك إكس (تويتر سابقًا) إيلون ماسك ، يتابع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، عن كثب على منصته إكس، وكان ماسك سريعًا جدًا في الرد على منشورات كوك الأخيرة على أحدث جيل من هواتف آيفون من آبل – سلسلة آيفون 15.



وقال تيم كوك عبر صفحته الرسمية، "يُظهر لنا المصوران المشهوران عالميًا (ستيفن ويلكس و روبن وان) الإبداع لا حدود له مع iPhone 15 Pro Max، تعرض صورهما المفعمة بالحيوية مناظر خلابة من جمال الصيف في رود آيلاند إلى صحاري يوتا الدنيوية الأخرى، شكرًا لك على عرض ما لديك"، ليجيب " ماسك " على هذا قائلاً: "إن جمال الصور ومقاطع الفيديو على آيفون لا يصدق."



وفي وقت لاحق شارك كوك منشورًا آخر، والذي يعرفه معجبو آبل هو تقليده كل عام تقريبًا لليوم الذي يتم فيه طرح أجهزة آيفون الجديدة للبيع - صور ومع المشترين في اليوم الأول لأجهزة آبل الجديدة في متجر Apple Fifth Avenue Store.



وأضاف كوك "أحببنا الاحتفال بتشكيلة منتجاتنا الجديدة المذهلة في Apple Fifth Avenue، تتوفر في جميع أنحاء العالم عائلة آيفون 15 الجديدة كليًا، وأول موديلات آبل ووتش
الخالية من الكربون، وأحدث سماعات AirPods، ولم تكن أكثر من أي وقت مضى ضروري!".



رد " ماسك " على هذا السؤال قائلاً: "أنا أشتري واحدة!"، ويبدو أن ماسك سعيد جدًا بتشكيلة آبل من أجهزة آيفون لعام 2023.



وكان الرئيس التنفيذي لشركة إكس، قد وصف آبل أنها منصة مهمة، وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس، أعرب كوك عن وجهات نظر متضاربة حول شخصية " ماسك " إكس، وقال إن هناك "بعض الأشياء في" إكس التي لا يحبها.











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