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أوروبا تغرم إنتل 400 مليون دولار فى قضية مكافحة الاحتكار

9/23/2023 2:37:32 PM
(MENAFN- Youm7) فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 376.36 مليون يورو (400 مليون دولار) على شركة إنتل في قضية مكافحة الاحتكار الناشئة عن تصرفات شركة تصنيع الرقائق بين عامي 2002 و2006.
وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية إن الشركة منعت مبيعات الأجهزة التي تعمل بوحدات المعالجة المركزية x86 الخاصة بمنافسيها، بحسب موقع TOI الهندى.
وفي عام 2009، فرضت المفوضية غرامة قدرها 1.06 مليار يورو (1.13 مليار دولار) على شركة تصنيع الرقائق بعد أن قررت أن إنتل أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق، وقد تم إلغاء هذه الغرامة العام الماضي من قبل المحكمة العامة في لوكسمبورج، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المحكمة وافقت على أن شركة تصنيع الرقائق الأمريكية استبعدت بشكل غير قانوني منافستها AMD من السوق، مما دفع هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.
وتبين أيضًا أن شركة إنتل قدمت حسومات وحوافز مخفية للشركات المصنعة، بما في ذلك HP وDell ولينوفو
لشراء جميع أو معظم معالجاتها من إنتل.
وأشارت اللجنة إلى أن إنتل دفعت أيضًا للمصنعين لتأخير أو التوقف تمامًا عن إطلاق المنتجات التي تدعمها وحدات المعالجة المركزية المنافسة لها.
ممارسة القيود المجردة من إنتل

وقالت المفوضية الأوروبية: "أكدت المحكمة العامة أن القيود الواضحة التي فرضتها شركة إنتل تصل إلى حد إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق بموجب قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت اللجنة أنها أعادت فرض الغرامة على شركة إنتل فقط بسبب ممارساتها التقييدية الصريحة.
"لا تتعلق الغرامة بممارسات الخصومات المشروطة التي تتبعها شركة Intel، وأضافت أن مبلغ الغرامة، الذي يستند إلى نفس المعايير التي اعتمدها قرار اللجنة عام 2009، يعكس النطاق الأضيق للانتهاك مقارنة بهذا القرار.



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