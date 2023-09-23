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البيت الأبيض يقترح فرض ضريبة 30% على الكهرباء المستخدمة فى تعدين العملات

9/23/2023 2:37:32 PM
(MENAFN- Youm7) تريد إدارة بايدن فرض ضريبة بنسبة 30% على الكهرباء التي تستخدمها عمليات تعدين العملات المشفر ، وقد أدرجت الاقتراح في ميزانيتها للسنة المالية 2024، وفي تدوينة على موقع البيت الأبيض، وقدمت الإدارة رسميًا ضريبة تعدين الأصول الرقمية أو ضريبة DAME غير المباشرة.



أوضحت أنها تريد فرض ضرائب على شركات التعدين، لأنها لا تدفع "التكلفة الكاملة التي تفرضها على الآخرين"، والتي تشمل التلوث البيئي وارتفاع أسعار الطاقة.



وتابع البيت الأبيض أن تعدين العملات المشفرة له "تداعيات سلبية على البيئة"، وأن التلوث الذي يولده "يقع بشكل غير متناسب على الأحياء ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الملونة".



وأضافت أن "استهلاك الطاقة المتقلب في كثير من الأحيان" يمكن أن يرفع أسعار الكهرباء للأشخاص المحيطين بهم ويتسبب في انقطاع الخدمة، وفقا لتقرير انجادجيت.



علاوة على ذلك، فإن شركات الطاقة المحلية تخاطر إذا قررت ترقية معداتها لجعل خدماتها أكثر استقرارا، حيث يمكن لعمال المناجم الانتقال بسهولة إلى موقع آخر، حتى في الخارج



ليس سرًا أن عملية تعدين العملة المشفرة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء. في أبريل، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا يشرح بالتفصيل الطاقة التي يستخدمها 34 من عمال تعدين بيتكوين على نطاق واسع في الولايات المتحدة والتي حددتها.



ومن الواضح أن تلك العمليات الـ 34 فقط تستخدم نفس كمية الكهرباء التي يستخدمها ثلاثة ملايين أسرة في البلاد، وأوضحت التايمز أن معظم تعدين البيتكوين تم في الصين حتى عام 2021 عندما حظرته البلاد، مما جعل الولايات المتحدة الرائدة الجديدة.



وقد قدرت التقارير السابقة استهلاك الكهرباء المرتبط بالبيتكوين وحدها بأكثر من استهلاك بعض البلدان، بما في ذلك الأرجنتين والنرويج وهولندا.



كما لاحظت Yahoo News، هناك صناعات أخرى، مثل تصنيع الصلب، تستخدم أيضًا كميات كبيرة من الكهرباء ولكن لا يتم فرض ضرائب عليها مقابل استهلاكها للطاقة، وقالت الإدارة في منشورها إن تعدين العملات المشفرة "لا يولد فوائد اقتصادية محلية ووطنية مرتبطة عادةً بالشركات التي تستخدم كميات مماثلة من الكهرباء".



ويعتقد النقاد أن الحكومة قدمت هذا الاقتراح لملاحقة وإيذاء صناعة لا تدعمها ، وأشار تقرير فوربس أيضًا إلى أن DAME قد لا يكون الحل الأفضل لهذه المشكلة، وأن فرض الضرائب على انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الصناعة قد يكون بديلاً أفضل. وهذا من شأنه أن يشجع شركات التعدين ليس فقط على تقليل استخدام الطاقة، بل أيضا على إيجاد مصادر أنظف للطاقة.



قد يكون من الصعب إقناع الإدارة بالسير في هذا الطريق، رغم ذلك: في منشور مدونتها، قالت إن "التأثيرات البيئية للتعدين المشفر موجودة حتى عندما يستخدم القائمون بالتعدين الطاقة النظيفة الحالية"، ولوحظ أن عمليات التعدين في المجتمعات التي تتمتع بالطاقة الكهرومائية تقلل من كمية الطاقة النظيفة المتاحة للاستخدام من قبل الآخرين، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وإلى ارتفاع استهلاك الكهرباء من مصادر غير نظيفة.



وإذا تحول هذا الاقتراح إلى قانون، فإن الحكومة ستفرض الضريبة الانتقائية على مراحل. وستبدأ بإضافة ضريبة بنسبة 10 % على استخدام عمال المناجم للكهرباء في السنة الأولى، و20 في المائة في السنة الثانية، ثم 30 % من السنة الثالثة فصاعداً.











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