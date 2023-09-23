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مارك زوكربيرج وزوجته يبنيان نظامًا حاسوبيًا للمساعدة فى القضاء على الأمراض

9/23/2023 2:37:32 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت بريسيلا تشان ومارك زوكربيرج عن خططهما للمساعدة في القضاء على الأمراض البشرية بحلول عام 2100، حيث إنهم يهدفون إلى تطوير نظام حاسوبي يمكن للباحثين استخدامه مع الذكاء الاصطناعي لفهرسة الخلايا والتنبؤ بكيفية تصرفها عند المرض.



ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، كشف الزوجان في بيان، إن البيانات يمكن استخدامها لتحقيق اكتشافات جديدة تقضي تمامًا على الأمراض التي تصيب الإنسان.



قالت آن كاربنتر، التي تستخدم الحوسبة لتطوير المستحضرات الصيدلانية في معهد برود بجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لـ Insider: "أنا متحمسة دائمًا لرؤية المزيد من القوة الحاسوبية المتاحة لعلماء الأحياء، لذلك كنت متحمسة عند رؤية هذه الأخبار".



وأضافت، أنه على الرغم من أن هذا يبدو واعدا، إلا أن المشروع لا يزال في أيامه الأولى، بدلاً من ذلك، يقولون: "إننا نخطط لإنشاء مورد سيكون متاحًا لعلماء الأحياء لإنشاء نماذج جديدة".



وقالت مبادرة تشان زوكربيرج، لصحيفة The Register إنهم يخططون لتشغيل منتجهم بحلول عام 2024، ورفضت الشركة أيضًا إخبار The Register بالمبلغ الذي سيتعين عليها إنفاقه لصنع منتجها.



قد تكون الفاتورة باهظة الثمن، مع الأخذ في الاعتبار أن أجزاء الكمبيوتر التي تريد استخدامها مطلوبة بشكل كبير وقليلة العرض.



وقالت الشركة إنها تخطط لتصنيع نظام كمبيوتر يتكون من 1000 وحدة معالجة رسومية، ودوائر إلكترونية مصممة لمعالجة الصور، ويمكن لوحدات معالجة الرسومات هذه تحليل الخلايا السليمة والمريضة بصريًا من قواعد البيانات.



وأضافت الشركة بعد ذلك، أنها أرادت إتاحة الأداة للجمهور حتى يتمكن الباحثون من استخدامها بشكل تعاوني لتحقيق اكتشافات جديدة، ولهذا السبب كان كاربنتر متحمسة لاقتراحهم.











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