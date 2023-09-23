Saturday, 23 September 2023 11:40 GMT

ناسا تمنح 850 ألف دولار لشركة تلتقط النفايات الفضائية فى حقائب

9/23/2023 2:37:31 PM
(MENAFN- Youm7) قال رائد الفضاء لجويل سي. سيرسيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TransAstra ، "تعد النفايات الفضائية أحد أكبر المخاطر التي يواجهها رواد الفضاء في مدار أرضي منخفض اليوم"، مضيفا أن شركته حصلت مؤخرًا على عقد بقيمة 850 ألف دولار من وكالة ناسا لاستكشاف إمكانية تنظيف النفايات الفضائية باستخدام "حقيبة التقاط" عملاقة أطلقت عليها الشركة اسم Flytrap.



قال سيرسيل: "الأمر أشبه بجمع القمامة على جانب الطريق السريع"، مضيفا "مع توسع البشر في الفضاء، فإننا نترك فوضى كبيرة".



وتقدر وكالة الفضاء الأوروبية أن أكثر من 330 مليون قطعة من الحطام الفضائي تدور حول الأرض، ويمكن أن يصل الحطام الفضائي إلى سرعات تصل إلى 17500 ميل في الساعة ويشكل خطرًا على رواد الفضاء والمكوكات والأقمار الصناعية.



وقال سيرسل إن حقائب Flytrap الخاصة بشركة TransAstra تم تطويرها في البداية لالتقاط أجزاء الكويكبات التي يمكن في المستقبل استخراجه العناصر النادرة منها.



لكن كلما بحث سيرسل وفريقه في تعدين الكويكبات، كلما أصبحوا على دراية بمشكلة النفايات الفضائية، لذلك سعوا لحل هذه المشكلة.



تتمثل خطة TransAstra في استخدام حقائب متصلة بمركبات فضائية صغيرة يمكنها الطيران بجانب النفايات الفضائية في مدار أرضي منخفض.



وقال سيرسل إنه بمجرد وصول المركبة إلى مكانها، فإنها تنشر الحقيبة وتحيط بالخردة الفضائية وتغلقها، ولمنع تمزق الحقائب، تقوم TransAstra باختبار الحقائب المصنوعة من مادة الكيفلار وغيرها من المواد القوية التي أثبتت فعاليتها في الفضاء.



في حين أن هناك وسائل أخرى مقترحة لجمع النفايات الفضائية، إلا أنها غالبًا ما تكون فعالة فقط في بعض العناصر، كما يقول سيرسل، مثل الحطام المغناطيسي أو الذي يمكن الإمساك به بواسطة ذراع آلية، لكن الحقائب يمكنها أن تلتقط أي شيء يناسب داخلها.











MENAFN23092023000132011024ID1107126516

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث