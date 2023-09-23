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البرهان يحذر من الحرب ويطلب حل سلمي - جريدة الوطن السعودية

9/23/2023 2:37:01 PM
(MENAFN- Al Watan) رافق تحذير قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الحرب في السودان يمكن أن تمتد إلى ما وراء حدود الدولة الواقعة في شمال شرقي إفريقيا إذا لم يتم إيقافها، قوله إنه لم يطلب دعماً عسكرياً خلال جولة إقليمية قام بها في الآونة الأخيرة وإنه يفضّل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.
بينما حث زعماء العالم على تصنيف القوة شبه العسكرية المنافسة كجماعة إرهابية.
مفاوضات السلام
وأشار البرهان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى أن: "كل حرب تنتهي بالسلام، سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في ذات المسارين، والمسار المفضّل لنا هو مسار المفاوضات، وهناك مسار جدة ونحن متفائلون بأننا قد نصل إلى نتيجة إيجابية".
وقد قام بسلسلة من الزيارات الخارجية في الأسابيع الأخيرة بعد بقائه في السودان خلال الأشهر الأولى من الحرب في ظل تصاعد القتال.
تهديد الأمن
وذكر البرهان أن طبيعة هذه الحرب أصبحت الآن تشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. ... وقال: "هذا مثل شرارة الحرب، حرب ستمتد إلى دول أخرى في المنطقة".
تصاعد التوترات
وانزلق السودان إلى الصراع في أبريل عندما تصاعدت التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع المنافسة بقيادة محمد حمدان دقلو.
وقد وحدوا قواهم في عام 2021 للاستيلاء على السلطة في انقلاب أطاح بالحركة المؤيدة للديمقراطية في السودان.
وأدى الصراع إلى مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص وإصابة 12000 آخرين، بحسب فولكر بيرثيس، مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد، الذي أعلن استقالته، الأسبوع الماضي.

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