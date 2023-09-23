الرئيس العراقي يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني

الرئيس العراقي يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني
التاريخ
9/23/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Al Watan) هنأ رئيس جمهورية العراق، الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة. وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين اليوم، باسمه واسم الشعب العراقي عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنياً له تمام العافية والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة. وأكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.
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