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الرئيس العراقي يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني

9/23/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Al Watan) هنأ رئيس جمهورية العراق، الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة. وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين اليوم، باسمه واسم الشعب العراقي عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنياً له تمام العافية والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة. وأكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

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