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المناطق تحتفل باليوم الوطني

9/23/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Al Watan) دأبت المناطق بمناسبة اليوم الوطني الـ93 على نشر الأعلام وتزيين مبانيها وأبراجها باللون الأخضر، للإسهام في تعزيز أجواء الحفاوة بهذا اليوم التاريخي، والمشاركة في خلق بيئة جاذبة لعديد من المعالم والأماكن بالفعاليات الثقافية والترفيهية.
الرياض
تزين مبنى وزارة الداخلية بمدينة الرياض باللون الأخضر تفاعلاً مع مناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.
ويعد المبنى من أبرز معالم الرياض وشاركت وزارة الداخلية في الاحتفالات بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة.
ونشرت بلدية الخرج عدد 4.500 علم في عدة مواقع داخل المدينة، ثم الحريق بـ2030 علمًا، وبلدية العيينة والجبيلة 1300 علم، تلتها السليل بـ1150، ثم جاءت حريملاء والزلفي وبلدية السر والمزاحمية والدوادمي، ووادي الدواسر وشقراء وغيرها من البلديات، وتوشحت كافة المدن بالأعلام والأضواء الخضراء ابتهاجًا باليوم الوطني.
مكة المكرمة
وتجملت شوارع وميادين محافظة جدة، ومنها طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" وطريق الأمير عبدالمجيد، وشارع السلام والكورنيش الأوسط، إضاءات باللون الأخضر، وجهزت أمانة الطائف الساحات والميادين والطرقات بالأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية قدرت بنحو 77 لوحة والحدائق والمنتزهات بـ34، والشاشات الإلكترونية وصلت إلى 22 شاشة عرض، كما أنهت رفع 10 آلاف علم وطني في الميادين والطرق، إضافة إلى نصب عديد من اللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني "نحلم ونحقق"، وتزيين أعمدة الإضاءة، وتوفير 1800 عمود إضاءة.
وتشمل الفعاليات تنظيم مسيرة وطنية تشارك بها عدد من الجهات الحكومية، ومسيرة للخيول، وفعاليات وطنية وثقافية وترفيهية وعروض الألعاب النارية، ومعارض للأسر المنتجة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.

وأقام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمكة يوم الإثنين القادم، برنامجاً ينفذ في الوحدات التابعة له في مكة المكرمة، والطائف، والقنفذة، ورنية، فقرات وطنية وتوزيع الهدايا والمنتجات الزراعية المتنوعة والتقاط الصور التذكارية.

المدينة المنورة
أقامت بلدية ينبع النخل وبمشاركة الجهات الحكومية احتفالية تتضمن عديدا من الفقرات المتنوعة منها مسيرة وطنية وعروض فنية وفلكلور شعبي ومسابقات وللفئات العمرية كافة، وهدايا للأطفال وسحوبات قيمة.
وقامت البلدية برفع علمين على ساريتين بطول 30 متراً في موقعين مختلفين وتم تركيب عدد 510 أعلام في الشوارع وتركيب عدد 35 بنراً بهوية هذه المناسبة الغالية.

نجران
وتقام في نجران فعالية الألعاب النارية والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً و تستمر لمدة خمس دقائق، في حديقة إسكان حي الجامعة في نجران، وقامت ايضا بتزيين شوارعها بالاضواء الخضراء والأعلام والعديد من الفعاليات المتنوعة .
وانطلقت مسيرة الخيول على ممشى وادي نجران بحضور عدد كبير من الأهالي الذين تفاعلوا مع المسيرة. وحمل فرسان المسيرة الأعلام الوطنية التي تحمل راية التوحيد وصور القيادة الرشيدة.
جازان
ابتهجت منطقة جازان وتوشحت أسوار المباني والمرافق العامة وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء، وتزينت الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كما شكلت عدد من اللوحات التي تمثل هوية اليوم الوطني الـ93 والمقام تحت شعار "نحلم ونحقق"
وحيث نظّمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت جازان" معرضًا فنيًا تضمن المعرض ركنًا للخط العربي ورسم حي أمام الجمهور، ومرسم للأطفال، لدعم المواهب الفنية الناشئة.

تبوك
نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك، بالتعاون مع أمانة المنطقة فعاليات مهرجان اليوم الوطني الـ93 للمملكة وذلك بجادة الأمير فهد بن سلطان وسط مدينة تبوك.
بمشاركة أكثر من 300 مشارك من الفنانين والشعراء والمنظمين والمتطوعين، وتضمن المهرجان حفلاً غنائياً موسيقياً وفلكلورات شعبية وطنية بمشاركة فرق شعبية من دول عربية شقيقة، وقصائد وطنية ومشاهد مسرحية وفرق استعراضية وورشة لتعليم العرضة السعودية والعديد من الفعاليات الأخرى المتنوعة.
القصيم
توشح مبنى مقر تجمّع القصيم الصحي وجميع منشآته الصحية بالمنطقة باللون الأخضر
واكتست واجهات ومبنى التجمّع والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة له بالإضاءات الخضراء، وزينت بأعلام المملكة، والعبارات الوطنية، ابتهاجًا بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تحكي مسيرة حافلة بالإنجازات والمكتسبات العظيمة.
كما تفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع يوم الوطن بالأعلام والعبارات الوطنية والزينة الخضراء في لوحةٍ وطنيةٍ تعبِّر عن عمق الانتماء والولاء.

الجوف
اكتست مدن منطقة الجوف ومحافظاتها ومراكزها بالأعلام الخضراء واللوحات الوطنية والإضاءات الملونة والمجسمات للاحتفال بهذه المناسبة في الشوارع والميادين والأحياء والحدائق والمتنزهات والمواقع العامة.
وتفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع يوم الوطن بالأعلام والعبارات الوطنية والزينة الخضراء في لوحة وطنية تعبر عن عمق الانتماء والولاء لأرض الحرمين.
وتوشحت المواقع الأثرية والتراثية التي تشتهر بها منطقة الجوف بثوب الوطن الزاهي.
الباحة
تنوَّعت مظاهر الفرحة بين أهالي منطقة الباحة والمقيمين فيها وتوشَّح الجميع من الرجال والنساء والأطفال بأعلام الوطن.
عسير
تزينت شوارع كل مدن عسير بالأعلام ومظاهر البهجه وقامت أبها في أجواءٍ مهرجانية احتفالية وتجملت الساحات والطرقات بالأعلام الوطنية وتشمل الفعاليات إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات ذات الطابع الرسمي والشعبي وجهزت عروض الألعاب النارية.

الشرقية
جذبت الأركان والفعاليات الوطنية التي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية اليوم، في الواجهة البحرية بمحافظة القطيف.وتضمنت هذه الفعاليات والأنشطة الوطنية العرضة السعودية، والرسم التشكيلي الحر على الوجه، والأعمال الفنية والألعاب الهوائية والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى تخصيص ركن للأسر المنتجة لدعم وتشجيع هذه الفئة وتوفير جلسات خارجية للعائلات.
وشهدت محافظة القطيف تركيب الأعلام في كافة قرى وبلدات المحافظة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية وتجميل الطرقات الرئيسية وتزيين الأشجار والنخيل بالإنارة الملونة ووضع وتركيب عقود الإنارة والزينة، إضافة إلى تركيب مجسمات تشكيلية ضوئية في مناطق متفرقة بالمحافظة.
الحدود الشمالية
توشّح برج المياه المعلم الحضاري الأبرز بمدينة عرعر باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني الـ93 للمملكة، إضافةً إلى الحديقة المصاحبة له التي تحتضن فعاليات متنوعة.
ويتميز موقع البرج بموقع إستراتيجي مميز بمحاذاة الطريق الدولي، ويغذي المنطقة الإدارية والتعليمية والصحية والمدينة الرياضية بالمياه من خزان أرضي بسعة 1600 متر مكعب وخزان علوي بسعة 1500 متر مكعب بمساحة 3500م.

حائل
نطم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل عدد من النشاطات الإعلامية ، والثقافية ، والتفاعلية مع المواطنين لنقل مشاعرهم وانطباعاتهم بهذه المناسبة العزيزة.
شملت إقامة ندوة بعنوان " أبعاد ودلالات اليوم الوطني السعودي " ، والتي تحدث من خلالها عدد من الأكاديميين والإعلاميين والباحثين التاريخيين عن دلالات وأبعاد شعاراليوم الوطني ، وأهم المفاهيم التي يؤصلها، كما تطرقت الندوة إلى رحلة في ذاكرة التعليم من الكتاتيب إلى الذكاء الاصطناعي ، وكذلك انعكاسات حب الوطن من خلال التحولات الأدبية والثقافية.

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