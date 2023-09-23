سفارة المملكة في كوريا تحتفي باليوم الوطني
التاريخ
9/23/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا بالاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.
بحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري، وون هي-ريونغ، كضيف شرف، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى جمهورية كوريا وكبار المسؤولين في الحكومة الكورية وعدد من المثقفين، بالإضافة إلى أعضاء السفارة والمكاتب التابعة لها والمواطنين والطلبة السعوديين المقيمين في جمهورية كوريا.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا، سامي السدحان، في كلمته خلال الحفل أن مناسبة اليوم الوطني لها أهميتها العظيمة، حيث ترسم صورة مشرقة للتلاحم الفريد بين القيادة والشعب.
وأشار إلى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة في كافة المجالات التي تجمع بين المملكة العربية والسعودية وجمهورية كوريا، والتي امتدت لأكثر من 60 عامًا.
وتخلل الحفل تقديم برامج وثائقية وإقامة ثلاث معارض مصاحبة عن مدينة العلا والسفر والسياحة وجناح القهوة السعودية.
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