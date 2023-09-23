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سفارة المملكة في كوريا تحتفي باليوم الوطني

9/23/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا بالاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.
بحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري، وون هي-ريونغ، كضيف شرف، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى جمهورية كوريا وكبار المسؤولين في الحكومة الكورية وعدد من المثقفين، بالإضافة إلى أعضاء السفارة والمكاتب التابعة لها والمواطنين والطلبة السعوديين المقيمين في جمهورية كوريا.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا، سامي السدحان، في كلمته خلال الحفل أن مناسبة اليوم الوطني لها أهميتها العظيمة، حيث ترسم صورة مشرقة للتلاحم الفريد بين القيادة والشعب.
وأشار إلى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة في كافة المجالات التي تجمع بين المملكة العربية والسعودية وجمهورية كوريا، والتي امتدت لأكثر من 60 عامًا.
وتخلل الحفل تقديم برامج وثائقية وإقامة ثلاث معارض مصاحبة عن مدينة العلا والسفر والسياحة وجناح القهوة السعودية.

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