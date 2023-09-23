Saturday, 23 September 2023 11:40 GMT

مدير جامعة الفيصل: دولة العلم والريادة الاقتصادية والتنموية تمثل رؤية قيادة حكيمة

9/23/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع على أن مناسبة اليوم الوطني وذكراه الثالثة والتسعين، شاهدة على عصر من التنوير والعلم، والتطور في شتى المجالات، مبيناً أن هذه المناسبة الغالية تعيش في ذاكرة الوطن و أبناء المملكة والأجيال المتعاقبة، لما تحمله من معانٍ نبيلة في التضحية والفداء، وبذل كل غال ونفيس من أجل وحدة الأرض، واستقلال القرار السياسي، وهذه الذكرى اليوم تؤكد أن الأعمال الجليلة التي قام بها الملك عبد العزيز – يرحمه الله – لخدمة الوطن وأهله، والمملكة اليوم وبعد مرور تلك الحقب الزمنية الطويلة، تسير على نفس النهج برؤية متطورة عصرية، يشهد لها العالم بالتقدير والاحترام.
وأضاف، إن المملكة في هذا التوقيت الحساس، اتخذت قرارات مصيرية على الأصعدة كافة، مما جعلها محط إعجاب وتقدير العالم،فأتت رؤية 2030 وما تحمله من برامج نوعية اقتصادية، واجتماعية وتنموية، شملت النهضة العلمية، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وخلق منظومة الملكية الفكرية الحافظة لحقوق المبدعين، ودعم المبتكرين، حيث ارتأت القيادة الحكيمة أهمية دعم الأفكار الخلاقة والابتكارات لكي ترى النور، من خلال ايجاد البيئة الداعمة ودعم الاستثمار فيها، فنتائج البحوث العلمية سابقًا كانت حبيسة الأدراج، ولكنها اليوم – بدعم القيادة حفظها الله – أصبحت تجد الدعم والتشجيع والرعاية كي ترى النور على هيئة منتجات وطنية وعلامة تصنيع محلية وبسواعد وعقول أبناء المملكة.
ونوه د. آل هيازع إلى أهمية دور الجامعات كجزء من هذه المنظومة الهامة من خلال كونها مراكز للبحث و الابتكار وتعليم الأجيال القادمة؛ لتزويدهم بالمهارات والمعرفة والتقنيات الحديثة، وهذا ما تسعى إليه جامعة الفيصل، من خلال تطوير البرامج التعليمية، والتركيز على الدراسات العليا والبحث العلمي ، ودعم آفاق الابتكار، وتاسيس مركز لنقل التقنية وتحويل الابتكارات الى منتجات والتوسع في استضافة حاضنات لتطوير هذه المنتجات وتحويلها ليتم تصنيعها بكميات تجارية او التوسع في البرامج والتطبيقات التقنية، مما جعل جامعة الفيصل تتبوأ مكانة علمية بين نظيراتها، تناغماً مع رؤية المملكة واستراتيجيات الاستثمار في العقول والبحث العلمي، وجعل تلك الأفكار نماذج قابلة للتحقيق على أرض الواقع، كمنتجات نهائية وليست مجرد أفكار. ورفع آل هيازع في ختام تصريحه التهنئة لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – وشعب المملكة العظيم، بمناسبة اليوم الوطني والذكرى الثالثة والتسعين لتوحيد المملكة.

MENAFN23092023000089011017ID1107126509

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث