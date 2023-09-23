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نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

9/23/2023 2:27:31 PM
(MENAFN- Al Watan) في أعقاب التحذيرات الأخيرة التي أصدرها مسؤولو الصحة الفيدراليون بشأن الأمراض المنقولة بالغذاء، سحبت شركة American Foods Group، ومقرها ولاية ويسكونسن، أكثر من 26.308 ألف كيلوغرام (58 ألف رطل) من لحم البقر النيء المفروم بسبب مخاوف من التلوث المحتمل بالبكتيريا الإشريكية القولونية.
وذكرت المحلّلة الطبية، الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ، أن أحد الفيروسات الشديدة العدوى يمكن أن ينتشر عن طريق الطعام والشراب، وأن ينتقل من شخص لآخر عن طريق مشاركة أدوات المائدة مع شخص مصاب، مشددة على ضرورة طهي اللحوم جيدًا، والحصول على مقياس حرارة جيد للحوم.
تنبيه الخطر
جاء التنبيه للأطباء من قِبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ليكونوا على اطلاع على العدوى الناجمة عن بكتيريا الضمة Vibrio vulnificus الآكلة للحم، التي تسببت في وفاة خمسة أشخاص على الأقل على الساحل الشرقي هذا الصيف.
ويدعو كل ذلك إلى النظر في الأمراض المنقولة بالغذاء، وكيف يمكن تحسين ممارسات سلامة الأغذية.
التسمم الغذائي
وتُجيب الدكتورة وين، الأستاذة الزائرة للسياسة الصحية والإدارة في كلية معهد ((ميلكن)) للصحة العامة بجامعة ((جورج واشنطن))، عن ما هو التسمم الغذائي؟ وهل يختلف عن العدوى المنقولة بالغذاء؟ بأنه غالبا ما يُستخدم هذان المصطلحان بالتبادل.
وعندما يُصاب الناس بالمرض بسبب الطعام الذي يتناولونه، يكون ذلك عمومًا بسبب العدوى التي تحدث بعد تناول طعام أو شراب ملوث بالكائنات المعدية مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات.
وتشمل الأمراض المنقولة بالغذاء أيضًا ردود الفعل التحسسية، والظروف الأخرى التي يكون فيها الطعام حاملا لمسببات الحساسية أو السم.

الكائنات الحية
وعن الكائنات الحية الأكثر شيوعا التي تسبب العدوى المنقولة بالغذاء، تبين ((وين)) أن ((النوروفيروس)) هو العامل الممرض الأكثر شيوعًا، والمتورط في العدوى المنقولة بالغذاء في الولايات المتحدة، وهو فيروس شديد العدوى، ويمكن أن ينتشر عن طريق الطعام والشراب، وأن ينتقل من شخص لآخر عن طريق مشاركة أدوات المائدة مع شخص مصاب، ومن خلال التعامل مع أغراض لمسها شخص مصاب، ثم لمس فمك.
وتشمل مسببات الأمراض الشائعة الأخرى ((السالمونيلا))، و((العطيفة))، والليستيريا، والإشريكية القولونية، والطفيليات مثل ((التوكسوبلازما)).
أعراض العدوى
وذكرت الدكتورة ((وين)) الأعراض الشائعة للعدوى مثل الغثيان، والقيء، والإسهال، وآلام البطن. وتضيف أنه، اعتمادًا على الكائن المعدي، قد يصاب الفرد أيضًا بالحمى وآلام في الجسم، وأعراض أخرى تشبه أعراض الأنفلونزا.

خطوات تقي من التسمم الغذائي:
- طهي اللحوم جيدًا.
- تجنب إهمال غسل الخضار والفواكه، حتى إذا كنت ستقشرها.
- يجب الانتباه إلى الأوعية والأدوات التي تلامس اللحوم النيئة.
- عدم وضع عناصر السلطة أو اللحوم المطبوخة في أوعية اللحم النيء.
- عدم غسل اللحوم غير المطبوخة أو المأكولات البحرية النيئة في حوض الغسل.
- يجب أن تبقى اللحوم المطهية عند درجة حرارة 60 درجة مئوية أو أعلى حتى التقديم.
- يجب تبريد اللحوم والدواجن حتى تصبح جاهزة للاستخدام، وإخراجها فقط قبل وضعها على الشواية.
- لا ينبغي ترك الأطعمة القابلة للتلف أكثر من ساعتين خارج الثلاجة.
- إذا كانت درجة الحرارة من حولك أعلى من 32.2 درجة مئوية، فيجب تبريد الطعام خلال ساعة واحدة.

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