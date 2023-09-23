نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

نصائح للوقاية من التسمم الغذائي
التاريخ
9/23/2023 2:27:31 PM
(MENAFN- Al Watan) في أعقاب التحذيرات الأخيرة التي أصدرها مسؤولو الصحة الفيدراليون بشأن الأمراض المنقولة بالغذاء، سحبت شركة American Foods Group، ومقرها ولاية ويسكونسن، أكثر من 26.308 ألف كيلوغرام (58 ألف رطل) من لحم البقر النيء المفروم بسبب مخاوف من التلوث المحتمل بالبكتيريا الإشريكية القولونية.
وذكرت المحلّلة الطبية، الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ، أن أحد الفيروسات الشديدة العدوى يمكن أن ينتشر عن طريق الطعام والشراب، وأن ينتقل من شخص لآخر عن طريق مشاركة أدوات المائدة مع شخص مصاب، مشددة على ضرورة طهي اللحوم جيدًا، والحصول على مقياس حرارة جيد للحوم.
تنبيه الخطر
جاء التنبيه للأطباء من قِبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ليكونوا على اطلاع على العدوى الناجمة عن بكتيريا الضمة Vibrio vulnificus الآكلة للحم، التي تسببت في وفاة خمسة أشخاص على الأقل على الساحل الشرقي هذا الصيف.
ويدعو كل ذلك إلى النظر في الأمراض المنقولة بالغذاء، وكيف يمكن تحسين ممارسات سلامة الأغذية.
التسمم الغذائي
وتُجيب الدكتورة وين، الأستاذة الزائرة للسياسة الصحية والإدارة في كلية معهد ((ميلكن)) للصحة العامة بجامعة ((جورج واشنطن))، عن ما هو التسمم الغذائي؟ وهل يختلف عن العدوى المنقولة بالغذاء؟ بأنه غالبا ما يُستخدم هذان المصطلحان بالتبادل.
وعندما يُصاب الناس بالمرض بسبب الطعام الذي يتناولونه، يكون ذلك عمومًا بسبب العدوى التي تحدث بعد تناول طعام أو شراب ملوث بالكائنات المعدية مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات.
وتشمل الأمراض المنقولة بالغذاء أيضًا ردود الفعل التحسسية، والظروف الأخرى التي يكون فيها الطعام حاملا لمسببات الحساسية أو السم.
الكائنات الحية
وعن الكائنات الحية الأكثر شيوعا التي تسبب العدوى المنقولة بالغذاء، تبين ((وين)) أن ((النوروفيروس)) هو العامل الممرض الأكثر شيوعًا، والمتورط في العدوى المنقولة بالغذاء في الولايات المتحدة، وهو فيروس شديد العدوى، ويمكن أن ينتشر عن طريق الطعام والشراب، وأن ينتقل من شخص لآخر عن طريق مشاركة أدوات المائدة مع شخص مصاب، ومن خلال التعامل مع أغراض لمسها شخص مصاب، ثم لمس فمك.
وتشمل مسببات الأمراض الشائعة الأخرى ((السالمونيلا))، و((العطيفة))، والليستيريا، والإشريكية القولونية، والطفيليات مثل ((التوكسوبلازما)).
أعراض العدوى
وذكرت الدكتورة ((وين)) الأعراض الشائعة للعدوى مثل الغثيان، والقيء، والإسهال، وآلام البطن. وتضيف أنه، اعتمادًا على الكائن المعدي، قد يصاب الفرد أيضًا بالحمى وآلام في الجسم، وأعراض أخرى تشبه أعراض الأنفلونزا.
خطوات تقي من التسمم الغذائي:
- طهي اللحوم جيدًا.
- تجنب إهمال غسل الخضار والفواكه، حتى إذا كنت ستقشرها.
- يجب الانتباه إلى الأوعية والأدوات التي تلامس اللحوم النيئة.
- عدم وضع عناصر السلطة أو اللحوم المطبوخة في أوعية اللحم النيء.
- عدم غسل اللحوم غير المطبوخة أو المأكولات البحرية النيئة في حوض الغسل.
- يجب أن تبقى اللحوم المطهية عند درجة حرارة 60 درجة مئوية أو أعلى حتى التقديم.
- يجب تبريد اللحوم والدواجن حتى تصبح جاهزة للاستخدام، وإخراجها فقط قبل وضعها على الشواية.
- لا ينبغي ترك الأطعمة القابلة للتلف أكثر من ساعتين خارج الثلاجة.
- إذا كانت درجة الحرارة من حولك أعلى من 32.2 درجة مئوية، فيجب تبريد الطعام خلال ساعة واحدة.
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